Santos Laguna vence 3-1 a Querétaro y revive en la pelea por el Play-In del Apertura 2025

Fútbol
/ 26 octubre 2025
    Santos Laguna vence 3-1 a Querétaro y revive en la pelea por el Play-In del Apertura 2025
    Fran Villalba sentenció desde el punto penal el 3-1 definitivo para Santos Laguna. FOTO: MEXSPORT

Con goles de Alberto Ocejo, Kevin Palacios y Fran Villalba, Santos Laguna derrotó 3-1 a Querétaro en el TSM y se metió de lleno a la lucha por la reclasificación de la Liga MX

Santos Laguna volvió a sonreír en casa al imponerse 3-1 sobre Querétaro en la Jornada 15 del Apertura 2025. Con un desempeño ofensivo sólido y una defensa ordenada, los Guerreros rompieron una racha de cuatro años sin vencer a los Gallos Blancos en el Estadio TSM Corona.

El primer tanto llegó al minuto 22, cuando Alberto Ocejo conectó de cabeza un centro preciso de Ramiro Sordo, poniendo el 1-0 que encendió a la afición lagunera.

Antes del descanso, Kevin Palacios amplió la ventaja con una definición dentro del área tras un rebote, dejando sin reacción al arquero visitante.

QUERÉTARO REACCIONÓ, PERO SANTOS SENTENCIÓ

En la segunda parte, Querétaro intentó reaccionar y encontró recompensa al minuto 61 con un disparo cruzado de Aldahir Pérez, que significó el 2-1 y devolvió algo de esperanza a los de Hernán Cristante. Sin embargo, el ímpetu visitante duró poco.

Un penal cometido sobre Ramiro Sordo fue la oportunidad perfecta para sentenciar el juego. Fran Villalba cobró con categoría desde los once pasos y marcó el 3-1 definitivo que aseguró los tres puntos para los laguneros.

ACEVEDO Y LOS GUERREROS, CLAVES EN EL TRIUNFO

Carlos Acevedo fue figura bajo los tres postes con intervenciones decisivas en la primera mitad, evitando que Querétaro empatara cuando el marcador aún estaba 1-0.

El guardameta, recientemente recuperado de lesión, fue clave para mantener el orden defensivo del equipo dirigido por Francisco Rodríguez Vílchez.

El triunfo también representa un impulso anímico para Santos, que llegaba con altibajos y necesitaba sumar en casa para mantenerse en la contienda.

Con esta victoria, el conjunto lagunero alcanza los 17 puntos y se coloca en la décima posición, en zona de Play-In, mientras que Querétaro se estanca en 14 unidades y compromete su cierre de torneo.

SANTOS PIENSA EN SU SIGUIENTE RETO

Los Guerreros enfrentarán en la próxima jornada al Necaxa, un duelo clave para sus aspiraciones de mantenerse dentro de los puestos de reclasificación.

El equipo lagunero buscará mantener el ritmo ofensivo mostrado ante Querétaro, mientras que los Gallos tratarán de recuperar terreno ante Mazatlán para no quedar fuera de la pelea.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

