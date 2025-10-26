Santos Laguna vence 3-1 a Querétaro y revive en la pelea por el Play-In del Apertura 2025

Santos Laguna volvió a sonreír en casa al imponerse 3-1 sobre Querétaro en la Jornada 15 del Apertura 2025. Con un desempeño ofensivo sólido y una defensa ordenada, los Guerreros rompieron una racha de cuatro años sin vencer a los Gallos Blancos en el Estadio TSM Corona.

El primer tanto llegó al minuto 22, cuando Alberto Ocejo conectó de cabeza un centro preciso de Ramiro Sordo, poniendo el 1-0 que encendió a la afición lagunera.

Antes del descanso, Kevin Palacios amplió la ventaja con una definición dentro del área tras un rebote, dejando sin reacción al arquero visitante.

QUERÉTARO REACCIONÓ, PERO SANTOS SENTENCIÓ

En la segunda parte, Querétaro intentó reaccionar y encontró recompensa al minuto 61 con un disparo cruzado de Aldahir Pérez, que significó el 2-1 y devolvió algo de esperanza a los de Hernán Cristante. Sin embargo, el ímpetu visitante duró poco.