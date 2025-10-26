Yareli Acevedo gana oro para México en el Mundial de Ciclismo de Pista 2025

Deportes
/ 26 octubre 2025
    Yareli Acevedo gana oro para México en el Mundial de Ciclismo de Pista 2025
    La mexicana levantó la bandera nacional tras imponerse a rivales de Gran Bretaña y Australia con una brillante remontada. FOTO: X/COM

La mexicana Yareli Acevedo se consagró campeona mundial en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Pista 2025 en Santiago de Chile, devolviendo a México al primer plano del ciclismo femenino tras 24 años

La ciclista mexicana Yareli Acevedo escribió su nombre en la historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025, celebrado en Santiago de Chile.

Con una actuación brillante y estratégica, la pedalista de 24 años acumuló 63 puntos, superando a la británica Anna Morris (58) y a la australiana Bryony Botha (56), en una de las finales más emocionantes del certamen.

El triunfo de Acevedo significa el primer título mundial femenino para México en esta disciplina en 24 años, desde que Nancy Contreras se coronara campeona del mundo, en lo que se considera una de las páginas más memorables del ciclismo nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Lando Norris conquista por primera vez el Gran Premio de México

LA REMONTADA DE UNA CAMPEONA

La prueba fue intensa de principio a fin. A falta de 10 vueltas, Acevedo marchaba en el quinto lugar, pero mostró temple y determinación al atacar en los tramos finales, sumando los puntos decisivos en los últimos sprints que la catapultaron a lo más alto del podio.

“Hace 24 años Nancy se convertía en campeona del mundo y yo apenas nacía. Ella ha sido un ejemplo y hoy repito la historia”, declaró Yareli emocionada tras recibir su medalla, recordando la huella que Contreras dejó en el ciclismo mexicano.

UN LOGRO QUE IMPULSA AL DEPORTE NACIONAL

El oro de Acevedo representa mucho más que una victoria individual: marca un renacimiento del ciclismo de pista mexicano, una disciplina que busca recuperar protagonismo internacional.

Su triunfo no solo fortalece la presencia de México en el panorama mundial, sino que inspira a una nueva generación de ciclistas rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

El campeonato, organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), se llevó a cabo del 22 al 26 de octubre en el velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, reuniendo a las mejores exponentes del mundo en diferentes modalidades de pista.

LO QUE SIGUE PARA YARELI ACEVEDO

Con este título mundial, Yareli se consolida como una de las figuras más prometedoras del ciclismo latinoamericano.

A sus 24 años, ya cuenta con una sólida trayectoria internacional y con este resultado abre una nueva era dorada para el ciclismo mexicano, con la mira puesta en París 2028 y otros grandes eventos.

El oro de Acevedo no solo rompe una sequía de más de dos décadas, sino que confirma que el ciclismo femenil mexicano vive un momento de crecimiento y ambición renovada.

Temas


Ciclismo
Campeonatos

Localizaciones


Santiago

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana