Yareli Acevedo gana oro para México en el Mundial de Ciclismo de Pista 2025

La ciclista mexicana Yareli Acevedo escribió su nombre en la historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025, celebrado en Santiago de Chile.

Con una actuación brillante y estratégica, la pedalista de 24 años acumuló 63 puntos, superando a la británica Anna Morris (58) y a la australiana Bryony Botha (56), en una de las finales más emocionantes del certamen.

El triunfo de Acevedo significa el primer título mundial femenino para México en esta disciplina en 24 años, desde que Nancy Contreras se coronara campeona del mundo, en lo que se considera una de las páginas más memorables del ciclismo nacional.

LA REMONTADA DE UNA CAMPEONA

La prueba fue intensa de principio a fin. A falta de 10 vueltas, Acevedo marchaba en el quinto lugar, pero mostró temple y determinación al atacar en los tramos finales, sumando los puntos decisivos en los últimos sprints que la catapultaron a lo más alto del podio.