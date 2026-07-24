Santos vs Atlas: dónde y a qué hora ver el debut de los Guerreros en Torreón ante su antiguo ‘hermano’

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    Santos vs Atlas: dónde y a qué hora ver el debut de los Guerreros en Torreón ante su antiguo ‘hermano’
    Santos buscará su primera victoria del Apertura 2026 frente a un Atlas que comienza una nueva etapa bajo el control de Grupo PRODI. FOTO: MEXSPORT

La venta de los Rojinegros puso fin a la multipropiedad y añade un ingrediente especial al duelo de la Jornada 2 en el Estadio Corona

Santos Laguna abrirá las puertas del Estadio Corona en un partido marcado por la historia fuera de la cancha. Los Guerreros recibirán al Atlas este sábado 25 de julio, a las 9 de la noche, en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, en el primer enfrentamiento entre ambos desde que los Rojinegros dejaron de pertenecer a Orlegi Sports.

La presentación en Torreón llega con urgencia para el equipo de Renato Paiva. Santos cayó 3-2 frente a Rayados en Monterrey después de quedar abajo por tres goles antes del minuto 32.

Sin embargo, la reacción mediante Lucas di Yorio y Eduardo “Mudo” Aguirre evitó una goleada y dejó señales de que el renovado plantel puede competir cuando juega con mayor decisión.

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Ahora deberá sostener esa versión desde el inicio. Carlos Acevedo seguirá como referente en la portería, Carlos Gruezo tendrá la misión de equilibrar el mediocampo y Di Yorio buscará confirmar su buen comienzo. Aguirre también será una alternativa cargada de morbo ante su antiguo club.

Atlas aterriza en La Laguna con tres puntos tras vencer 3-2 al León en el Nou Camp. Duk marcó al minuto dos, Alfonso “Poncho” González devolvió la ventaja y Aldo Rocha sentenció de penal.

Los Zorros exhibieron contundencia, aunque concedieron dos tantos y sufrieron incluso cuando su rival jugó con uno menos. El encuentro en el TSM significará además el debut de Hernán Crespo en el banquillo rojinegro.

El argentino observó desde la tribuna el estreno porque todavía no estaba registrado y Omar Flores dirigió de manera interina. En Torreón comenzará una gestión que pretende imprimir presión alta y vocación ofensiva.

El ingrediente institucional vuelve especial la visita. Orlegi adquirió a los Zorros en 2019 y durante casi siete años controló simultáneamente a Santos y Atlas, relación que alimentó el mote de “hermano” para el conjunto tapatío.

Esa etapa produjo el histórico bicampeonato rojinegro del Apertura 2021 y Clausura 2022, pero terminó el 30 de junio. Desde el 1 de julio, Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos, tiene el control total del club de Guadalajara.

Será el primer choque entre dos proyectos nuevamente independientes. Ya no existen empresas hermanas ni una administración común: Santos representa la apuesta exclusiva de Orlegi en México y Atlas inicia una era con nuevo propietario, estructura renovada y refuerzos como Duk, Ryan Mmaee y el exguerrero Jorge Sánchez.

El antecedente inmediato tampoco favorece a los laguneros. Atlas ganó 1-0 en el Corona el pasado 19 de abril, gracias a un gol de Manuel Capasso, mientras Di Yorio desperdició un penal.

Antes, ambos empataron 2-2 en Guadalajara. Santos busca cobrar revancha y evitar comenzar con dos derrotas; los Zorros quieren su segundo triunfo como visitantes.

El Santos vs Atlas podrá verse por ViX, ESPN y Disney+. Más que el debut en casa, será una prueba para medir si los Guerreros recuperan el peso de Torreón y si el antiguo “hermano”, ahora emancipado, puede confirmar que ya camina por cuenta propia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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