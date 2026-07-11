SAT celebra 29 años con cuadrangular regional; Nuevo León se queda con el campeonato

SAT celebra 29 años con cuadrangular regional; Nuevo León se queda con el campeonato

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Trabajadores de las administraciones del SAT de Nuevo León, Torreón y Saltillo, junto con un equipo invitado del Colegio La Salle, participaron en un cuadrangular deportivo organizado para conmemorar el aniversario de la institución

Fútbol
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Con motivo del 29 aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), trabajadores de distintas administraciones regionales participaron en un cuadrangular deportivo que reunió a equipos de Nuevo León, Torreón y Saltillo, además de contar con la presencia especial de un representativo del Colegio La Salle.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y los lazos de compañerismo entre colaboradores de las diferentes oficinas del organismo, en un ambiente enfocado en la integración y la promoción de la actividad física.

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Durante la jornada, los equipos disputaron una serie de encuentros que permitieron mostrar el talento deportivo de los participantes, así como el espíritu de colaboración que caracteriza a quienes forman parte de la institución. A lo largo del torneo se vivieron partidos disputados, con momentos de intensidad y buen nivel competitivo, siempre bajo un marco de respeto y deportividad.

$!El cuadrangular reunió a trabajadores de distintas administraciones del SAT en un ambiente de convivencia y compañerismo.
El cuadrangular reunió a trabajadores de distintas administraciones del SAT en un ambiente de convivencia y compañerismo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Tras concluir los compromisos programados, el equipo del SAT Nuevo León se proclamó campeón del cuadrangular al conseguir los mejores resultados de la competencia. La escuadra regiomontana mostró consistencia a lo largo de la jornada y logró imponerse a sus rivales para quedarse con el primer lugar.

El segundo puesto fue para el representativo del SAT Torreón, conjunto que también tuvo una destacada participación y llegó a las instancias decisivas del certamen. Por su parte, el equipo del SAT Saltillo finalizó en la tercera posición, sumando una actuación competitiva ante los demás participantes.

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La celebración por el 29 aniversario del SAT incluyó actividades deportivas para fortalecer la integración entre colaboradores. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Más allá de los resultados, el encuentro sirvió para reunir a personal de distintas regiones del norte del país en una celebración que combinó deporte, convivencia y sentido de pertenencia institucional. Los asistentes destacaron la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la comunicación entre áreas y fomentar hábitos saludables entre los trabajadores.

El Colegio La Salle participó como invitado especial dentro del torneo, aportando un elemento adicional de convivencia y permitiendo el intercambio entre los integrantes de la comunidad educativa y los representantes del SAT. Su presencia contribuyó a enriquecer una jornada que estuvo marcada por la camaradería y el espíritu deportivo.

$!El cuadrangular reunió a trabajadores de distintas administraciones del SAT en un ambiente de convivencia y compañerismo.
El cuadrangular reunió a trabajadores de distintas administraciones del SAT en un ambiente de convivencia y compañerismo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

A lo largo de sus 29 años de existencia, el SAT ha desarrollado diversas actividades dirigidas no solo al cumplimiento de sus funciones administrativas y fiscales, sino también al fortalecimiento de la integración entre sus colaboradores. Los eventos deportivos forman parte de estas iniciativas que buscan generar espacios de encuentro fuera del entorno laboral cotidiano.

La organización del cuadrangular regional permitió que trabajadores de distintas ciudades compartieran experiencias y representaran con orgullo a sus respectivas administraciones. Cada partido se convirtió en una oportunidad para reforzar valores como la disciplina, el compromiso, la cooperación y el respeto hacia los compañeros y adversarios.

$!El equipo del SAT Nuevo León levantó el trofeo de campeón tras imponerse en el cuadrangular regional organizado por el aniversario de la institución.
El equipo del SAT Nuevo León levantó el trofeo de campeón tras imponerse en el cuadrangular regional organizado por el aniversario de la institución. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Al término de la competencia se realizó la premiación de los equipos participantes, reconociendo el esfuerzo mostrado durante toda la jornada. Los campeones del SAT Nuevo León recibieron el trofeo correspondiente, mientras que Torreón y Saltillo fueron distinguidos por ocupar el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La celebración deportiva concluyó con un mensaje de agradecimiento a los participantes, organizadores y asistentes que hicieron posible el evento. Con ello, el SAT conmemoró un aniversario más de su fundación mediante una actividad que reunió a distintas administraciones en torno al deporte, la convivencia y el fortalecimiento de la comunidad institucional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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