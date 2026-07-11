¿Erling Haaland mexicano? El delantero rompe el internet al responder con el icónico ‘¿Y si sí?’

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    ¿Erling Haaland mexicano? El delantero rompe el internet al responder con el icónico ‘¿Y si sí?’
    El futbolista noruego Erling Haaland se convirtió en tendencia en las redes sociales de México tras reaccionar con el icónico modismo nacional “¿Y si sí?”, desatando la locura entre los fanáticos del balompié. FOTO: AP

El delantero noruego causó furor entre los aficionados de nuestro país al adoptar uno de los lemas más virales del Internet

México quedó fuera del Mundial 2026, pero su frase más icónica encontró otro protagonista. Erling Haaland sorprendió al responder “¿Y si sí?” en Instagram a un mexicano que le pedía a Noruega vengar al Tricolor ante Inglaterra.

La interacción apareció en un video en el que el aficionado bailaba mientras lanzaba el mensaje: “Vamos, Haaland, vénganos”.

El delantero del Manchester City retomó el lema que acompañó la ilusión del Tri durante la Copa del Mundo y su breve respuesta bastó para desatar miles de reacciones.

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El gesto fortaleció la conexión entre Haaland y la afición mexicana, que adoptó a Noruega como su selección favorita después de que Inglaterra eliminó 3-2 a México en los Octavos de Final.

El cruce elevó el interés: los escandinavos debían medirse a los Tres Leones en Cuartos, con el goleador como esperanza de una “revancha” simbólica.

No fue la única muestra de cercanía. Haaland reaccionó a la versión mexicana de su canción, adaptada a banda y duranguense, con el mensaje “Les escucho”, una bandera de México y un taco.

También contestó a la Embajada de Noruega en México con las banderas de ambos países y un saludo.

El “¿Y si sí?” se convirtió en el grito de esperanza de los mexicanos durante el torneo, una invitación a creer que la Selección podía superar sus límites.

Aunque aquella ilusión terminó contra Inglaterra, la frase cobró nueva vida en la cuenta de una de las figuras del Mundial 2026.

$!La inesperada respuesta de Erling Haaland usando una famosa frase mexicana que rompió el internet y generó miles de interacciones y memes en las plataformas digitales.
La inesperada respuesta de Erling Haaland usando una famosa frase mexicana que rompió el internet y generó miles de interacciones y memes en las plataformas digitales. FOTO: INSTAGRAM

Haaland llegó al duelo con siete goles en cuatro partidos y tras marcar un doblete en la victoria sobre Brasil.

El “Androide” no solo carga con el sueño vikingo: recibió el apoyo de miles de mexicanos que quieren verlo eliminar al equipo que terminó con la aventura del Tri.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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