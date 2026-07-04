¡Se citan con Marruecos!: Francia sufre ante Paraguay, pero clasifica a Cuartos del Mundial 2026

Francia encontró la forma de superar el planteamiento defensivo de Paraguay y aseguró su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 en el Estadio Filadelfia. Un penal convertido por Kylian Mbappé en la segunda mitad marcó la diferencia en un encuentro donde el conjunto europeo dominó la posesión, pero tuvo dificultades para generar opciones claras. Con este resultado, la selección francesa se mantiene en la pelea por el título y ahora enfrentará a Marruecos el jueves 9 de julio a las 2:00 de la tarde, en busca de un boleto a las semifinales.

Desde el silbatazo inicial, Paraguay dejó claro su plan de partido. El equipo sudamericano cedió la iniciativa y reunió a la mayoría de sus futbolistas en campo propio para reducir los espacios y obligar a Francia a buscar alternativas.

Los dirigidos por Didier Deschamps monopolizaron el balón, aunque durante buena parte del primer tiempo les costó encontrar profundidad. Ante la falta de espacios, comenzaron a probar suerte con disparos desde fuera del área. Manu Koné fue de los más insistentes con un par de remates de media distancia. Adrien Rabiot y Ousmane Dembélé también intentaron sorprender desde lejos, mientras Kylian Mbappé y Michael Olise buscaron generar desequilibrio en el último tercio de la cancha. Sin embargo, la defensa paraguaya respondió con orden y bloqueó la mayoría de los intentos. Las oportunidades claras fueron escasas antes del descanso y el marcador permaneció sin movimientos tras los primeros 45 minutos. El desarrollo del complemento siguió un patrón similar. Francia mantuvo el control del juego, pero seguía sin encontrar espacios frente a un rival que defendía con todos sus hombres detrás del balón. Koné volvió a probar desde larga distancia apenas iniciado el segundo tiempo y Mbappé también ensayó un disparo que no encontró dirección.

El cambio llegó cerca del minuto 70 con el ingreso de Désiré Doué. El joven atacante aportó mayor movilidad y encaró dentro del área. En una de sus primeras intervenciones dejó atrás a dos defensores y, cuando intentaba superar a un tercero, recibió un contacto en el muslo. En un principio el árbitro dejó seguir la jugada, pero tras la revisión del VAR señaló la pena máxima. Mbappé tomó la responsabilidad desde los once pasos. El delantero francés engañó al guardameta con su cobro y envió el balón al costado derecho para colocar el 1-0, resultado que terminó siendo definitivo. Marruecos, el siguiente desafío Después del gol, Francia administró la ventaja sin pasar mayores sobresaltos. Paraguay intentó adelantar líneas en los minutos finales, pero no logró generar oportunidades que comprometieran el resultado. Con el triunfo, los Galos avanzan a los cuartos de final, donde tendrán un reto distinto frente a una selección de Marruecos que llega fortalecida tras eliminar a Egipto. El duelo está programado para el jueves 9 de julio a las 2:00 de la tarde y definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

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