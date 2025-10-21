¿Se queda? Sergio Ramos habló sobre su futuro con los Rayados de Monterrey

Al defensa español Sergio Ramos le restan solo unos meses de contrato con los Rayados de Monterrey, pero el jugador dejó ver que su deseo es seguir en el futbol mexicano, donde afirma sentirse cómodo y valorado.

Durante una entrevista con el programa español El Chiringuito, el exjugador del Real Madrid y del Paris Saint-Germain habló sobre su adaptación a México y el vínculo que ha formado con la institución regiomontana. “Muy bien, no me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país que me trata de maravilla, un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año se nos dé muy bien”, señaló.

El campeón del mundo con España reconoció que su contrato con Monterrey finaliza en diciembre, aunque no descarta continuar con el equipo. “Sí, ahora en diciembre (acaba contrato), ojalá sigamos aquí en México, porque la verdad es que estamos muy a gusto”, comentó.