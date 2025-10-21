¿Se queda? Sergio Ramos habló sobre su futuro con los Rayados de Monterrey

Fútbol
/ 21 octubre 2025
    ¿Se queda? Sergio Ramos habló sobre su futuro con los Rayados de Monterrey
    El defensa español Sergio Ramos afirmó que le gustaría continuar con los Rayados de Monterrey más allá de diciembre, cuando vence su contrato. FOTO: MEXSPORT

En entrevista con El Chiringuito, el exjugador del Real Madrid y PSG habló sobre su adaptación a México, su futuro en la Liga MX y su apoyo al conjunto blanco en el Clásico de España

Al defensa español Sergio Ramos le restan solo unos meses de contrato con los Rayados de Monterrey, pero el jugador dejó ver que su deseo es seguir en el futbol mexicano, donde afirma sentirse cómodo y valorado.

Durante una entrevista con el programa español El Chiringuito, el exjugador del Real Madrid y del Paris Saint-Germain habló sobre su adaptación a México y el vínculo que ha formado con la institución regiomontana. “Muy bien, no me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país que me trata de maravilla, un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año se nos dé muy bien”, señaló.

El campeón del mundo con España reconoció que su contrato con Monterrey finaliza en diciembre, aunque no descarta continuar con el equipo. “Sí, ahora en diciembre (acaba contrato), ojalá sigamos aquí en México, porque la verdad es que estamos muy a gusto”, comentó.

Desde su llegada a la Liga MX, Ramos ha sido una de las figuras más seguidas del torneo, tanto por su experiencia como por la expectativa que generó su fichaje con el conjunto albiazul. Sin embargo, las lesiones lo han mantenido fuera de algunos partidos clave, como la reciente visita de Rayados a Tijuana.

El jugador de 39 años también fue cuestionado sobre el próximo Clásico de España entre el Real Madrid y el Barcelona, y dejó clara su afinidad con el conjunto blanco. “Ya sabes que soy blanco a muerte y esperemos que el Madrid gane”, dijo entre risas.

Ramos aprovechó para enviar un mensaje a su excompañero Kylian Mbappé, quien atraviesa un gran momento con el Real Madrid. “Kiki está rindiendo a un nivel top y esperemos que haga un gran partido en el Clásico y los tres puntos se queden en casa”, añadió.

Instagram

Mientras tanto, la directiva de los Rayados no ha confirmado si buscará extender el contrato del defensor, aunque su influencia en el vestidor y su experiencia internacional podrían ser factores a considerar para mantenerlo más tiempo en la Sultana del Norte.

Con el cierre de torneo en puerta, el futuro de Sergio Ramos sigue siendo una incógnita, pero sus palabras reflejan que su deseo es continuar defendiendo la camiseta de Monterrey más allá de diciembre.

Temas


Futbol

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Sergio Ramos

Organizaciones


Liga MX
Rayados del Monterrey

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

