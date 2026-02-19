Selección Mexicana: Aguirre da la convocatoria para enfrentar a Islandia en Querétaro

Javier Aguirre reveló la lista de convocados de la Selección Mexicana para el partido amistoso contra Islandia, programado para el miércoles 25 de febrero a las 8 de la noche en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

Este duelo servirá como una de las últimas pruebas del técnico antes de avanzar en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, aunque en esta ocasión no contará con futbolistas que militan en Europa debido a que no es fecha FIFA.

El estratega del Tri optó por una lista conformada únicamente por jugadores que compiten en la Liga MX, apoyándose fuertemente en el gran momento por el que atraviesa Chivas de Guadalajara y su base de talentos para encontrar soluciones tácticas y evaluar nuevas opciones de cara a los compromisos oficiales.

