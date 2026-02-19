Selección Mexicana: Aguirre da la convocatoria para enfrentar a Islandia en Querétaro

/ 19 febrero 2026
    Selección Mexicana: Aguirre da la convocatoria para enfrentar a Islandia en Querétaro
    Diego Campillo recibió su llamado a la Selección Mexicana para el amistoso ante Islandia, una convocatoria que premia su regularidad en Liga MX y lo pone bajo la lupa de Javier Aguirre rumbo al proceso del Mundial 2026. FOTO: MEXSPORT

El Tri enfrentará a Islandia el 25 de febrero en el Estadio La Corregidora con una base de jugadores de Liga MX, destacando el llamado de Diego Campillo y mayoría de las Chivas

Javier Aguirre reveló la lista de convocados de la Selección Mexicana para el partido amistoso contra Islandia, programado para el miércoles 25 de febrero a las 8 de la noche en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

Este duelo servirá como una de las últimas pruebas del técnico antes de avanzar en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, aunque en esta ocasión no contará con futbolistas que militan en Europa debido a que no es fecha FIFA.

El estratega del Tri optó por una lista conformada únicamente por jugadores que compiten en la Liga MX, apoyándose fuertemente en el gran momento por el que atraviesa Chivas de Guadalajara y su base de talentos para encontrar soluciones tácticas y evaluar nuevas opciones de cara a los compromisos oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026

Lista de convocados

A continuación, los futbolistas citados por Aguirre para el duelo ante Islandia:

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo

Defensas: Richard Ledezma, Jesús Garza, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Diego Campillo

Mediocampistas: Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Alexis Gutiérrez, Efraín Álvarez

Delanteros: Roberto Alvarado, Guillermo Martínez, Armando González, Everardo López

Entre los llamados destacan varias piezas del conjunto rojiblanco, con un bloque considerable de futbolistas provenientes de Chivas, reflejo de la confianza de Aguirre en la cohesión que puede ofrecer este grupo.

Novedades y sorpresas en la lista

Una de las principales sorpresas de esta convocatoria es Diego Campillo, defensa de 24 años de Chivas, quien ha llamado la atención del técnico tras recuperarse de una lesión y mostrar un rendimiento sólido en el Clásico Nacional.

Su posible inclusión representa una apuesta por caras jóvenes dentro del esquema tricolor y una alternativa para reforzar la zaga central ante ausencias por lesión.

Además del zaguero, nombres como José Castillo, Efraín Álvarez y otros elementos con rendimiento destacado en el torneo local se perfilan como novedades o candidatos que buscarán consolidarse con la Selección durante este compromiso amistoso.

Al tratarse de un encuentro fuera de la fecha FIFA, Aguirre ha optado por apoyarse en el talento local, algo que ya había hecho en los amistosos previos contra Panamá y Bolivia en enero.

