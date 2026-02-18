México jugará amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

La Selección Mexicana de futbol confirmó oficialmente que enfrentará a la selección de Ghana en un partido amistoso el 22 de mayo de 2026, como parte de su preparación final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado al norte de la ciudad de Puebla, donde el combinado nacional volverá a presentarse tras varios años de ausencia.

El anuncio fue formalizado este miércoles en una conferencia de prensa conjunta entre autoridades del gobierno estatal de Puebla y directivos de la Federación Mexicana de Futbol, entre ellos el presidente ejecutivo Ivar Sisniega, el director deportivo Duilio Davino y el técnico del equipo, Javier “Vasco” Aguirre.

