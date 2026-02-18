México jugará amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Fútbol
/ 18 febrero 2026
    México jugará amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla
    La última vez que México enfrentó a Ghana fue en de octubre de 2023, en un partido amistoso disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde el Tri se impuso 2-0 con goles del “Chucky” Lozano y Uriel Antuna. FOTO: MEXSPORT

El Tri volverá a Puebla para disputar uno de sus últimos ensayos previos a la Copa del Mundo 2026, en un duelo internacional que servirá para afinar detalles tácticos

La Selección Mexicana de futbol confirmó oficialmente que enfrentará a la selección de Ghana en un partido amistoso el 22 de mayo de 2026, como parte de su preparación final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado al norte de la ciudad de Puebla, donde el combinado nacional volverá a presentarse tras varios años de ausencia.

El anuncio fue formalizado este miércoles en una conferencia de prensa conjunta entre autoridades del gobierno estatal de Puebla y directivos de la Federación Mexicana de Futbol, entre ellos el presidente ejecutivo Ivar Sisniega, el director deportivo Duilio Davino y el técnico del equipo, Javier “Vasco” Aguirre.

TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026

Este compromiso forma parte de una serie de tres amistosos programados por el Tricolor en la recta final de su preparación mundialista.

El enfrentamiento ante Ghana, país ubicado en el Grupo L del Mundial 2026, será uno de los últimos ensayos antes de que México debute en la Copa del Mundo, que se realizará en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá.

La elección del Estadio Cuauhtémoc responde a la intención del cuerpo técnico de jugar en plazas con condiciones similares a las que afrontará la Selección en la fase de grupos mundialista, además de acercar al equipo a los aficionados del interior del país.

El calendario completo de ensayos incluye también un amistoso ante Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California, y otro ante Serbia el 4 de junio en sede aún por confirmar.

Con este anuncio, la Angelópolis se suma a la ruta final del Tricolor rumbo al torneo más importante del fútbol internacional, en un duelo que además de servir como prueba táctica será una oportunidad para medir el nivel competitivo frente a un rival africano con experiencia mundialista.

