Serie A: Johan Vásquez no evita derrota del Genoa frente a la Juventus

El defensa mexicano Johan Vásquez disputó los 90 minutos en la derrota del Genoa CFC por 2-0 frente a la Juventus FC, en actividad de la Jornada 31 de la Serie A, resultado que complica el cierre de temporada para el conjunto genovés en su lucha por permanecer en la máxima categoría. El zaguero regresó a la titularidad tras su participación con la Selección Mexicana durante la reciente Fecha FIFA, en la que el combinado nacional empató frente a Portugal y Bélgica. Ya en Italia, su equipo visitó Turín con la intención de sumar puntos, pero el planteamiento local marcó diferencia desde los primeros minutos.

Apenas al minuto 4, el conjunto bianconero abrió el marcador luego de una jugada a balón parado que derivó en un remate de Gleison Bremer. El defensor brasileño aprovechó una desconcentración en la zaga para colocar el 1-0, obligando a Genoa a modificar su planteamiento desde temprano.

El dominio de Juventus se mantuvo y al 17’ amplió la ventaja. Weston McKennie apareció en el área para cerrar una jugada colectiva, definiendo con un disparo cruzado que dejó sin opciones al guardameta visitante. Con ese tanto, el equipo local encaminó el resultado antes de la media hora. Durante el resto del encuentro, Genoa intentó reorganizarse en el medio campo y generar aproximaciones, pero le costó encontrar espacios ante una Juventus que administró la ventaja y mantuvo el control territorial. Incluso, los locales estuvieron más cerca de aumentar la diferencia que los visitantes de recortar distancias. Con este resultado, Juventus alcanzó las 57 unidades y se colocó a un punto de los puestos que otorgan clasificación a competiciones europeas, manteniéndose en la pelea por un lugar en la próxima edición de la Champions League. Por su parte, Genoa permanece en la posición 14 con 33 puntos, con un margen de seis unidades respecto a la zona de descenso cuando restan siete jornadas por disputarse.

En el calendario del cierre de campaña, el equipo de Vásquez tendrá compromisos relevantes ante rivales directos y clubes de la parte alta. Entre ellos destaca el posible enfrentamiento ante el Como y el Milan a mediados de mayo, donde podría darse un duelo entre mexicanos si coincide en el campo con Santiago Giménez. Genoa buscará ajustar en defensa y mejorar su eficacia ofensiva en las próximas fechas, con el objetivo de asegurar su permanencia en la Serie A antes del final de la temporada.

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