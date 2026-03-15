Mexicanos en Europa hoy: triunfos de Johan Vásquez y Jorge Sánchez, y empate de Álvaro Fidalgo con el Betis

La legión mexicana volvió a hacerse presente este domingo en el futbol europeo, en una jornada que dejó minutos importantes para varios futbolistas que siguen bajo la lupa rumbo al Mundial de 2026. Jorge Sánchez y Johan Vásquez fueron los que salieron mejor librados, al arrancar como titulares en victorias de PAOK y Genoa, mientras Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda participaron en empates con sus respectivos clubes. En Grecia, Jorge Sánchez fue titular con el PAOK en la contundente victoria de 3-0 sobre Levadiakos. El conjunto de Salónica resolvió el encuentro con goles de Taison, Alexander Jeremejeff y Dimitrios Chatsidis, en un resultado que le permitió llegar a 57 puntos y mantenerse en la pelea alta de la Super League helena. El lateral mexicano volvió a aparecer desde el arranque en una jornada clave dentro del cierre de temporada.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién ganó Indian Wells 2026? Sinner y Sabalenka se coronan en California tras finales épicas También hubo buenas noticias en Italia, donde Johan Vásquez fue parte del Genoa que venció 2-0 como visitante al Hellas Verona. El defensor mexicano volvió a aparecer en el once inicial de su club, que dio un paso importante en la Serie A al seguir sumando lejos de la zona delicada. El triunfo refuerza el peso que ha tomado Vásquez dentro de un equipo que ha encontrado en el zaguero a uno de sus hombres más confiables.

En Inglaterra, Raúl Jiménez también fue titular, aunque el Fulham no pudo pasar del 0-0 en su visita al Nottingham Forest. El delantero mexicano estuvo en el cuadro inicial de los Cottagers en un duelo cerrado, de pocas oportunidades y sin goles, resultado con el que el club londinense llegó a 41 puntos en la Premier League.

La actividad mexicana continuó en España con Álvaro Fidalgo, quien arrancó de inicio con el Real Betis en el empate 1-1 frente al Celta de Vigo. El equipo verdiblanco rescató un punto gracias al tanto de Héctor Bellerín, luego de comenzar abajo por la anotación tempranera de Ferran Jutglà. El empate dejó al Betis con 44 unidades, todavía aferrado a puestos europeos en LaLiga.

Por su parte, Orbelín Pineda ingresó de cambio con el AEK Atenas en el empate 2-2 ante Atromitos, en otro partido de alta exigencia en Grecia. El conjunto ateniense dejó escapar puntos pese al doblete de Luka Jovic, aunque se mantuvo con 57 unidades en la tabla, empatado con PAOK y Olympiacos en una cerrada pelea por la cima.

Así, el domingo europeo dejó una postal positiva para el futbol mexicano: titulares, minutos de peso y resultados que mantienen a varios nombres con ritmo competitivo en ligas importantes del continente. A menos de tres meses del arranque del Mundial 2026, cada jornada en Europa se vuelve una vitrina directa para Javier Aguirre y su cuerpo técnico.

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