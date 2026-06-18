Suiza golea 4-1 a Bosnia y toma fuerza en el Grupo B del Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Suiza golea 4-1 a Bosnia y toma fuerza en el Grupo B del Mundial 2026
    Granit Xhaka puso el broche final desde el manchón penal y comandó el orden de Suiza en la goleada 4-1 sobre Bosnia. FOTO: AP

Johan Manzambi cambió el partido desde la banca y Suiza venció 4-1 a Bosnia para tomar el liderato provisional del Grupo B

Suiza dejó de especular y convirtió una tarde cerrada en golpe de autoridad dentro del Grupo B del Mundial 2026. La Nati venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el Los Angeles Stadium, en un duelo que durante más de una hora parecía atascado, pero que terminó convertido en una exhibición de pegada, paciencia y banca.

El primer tiempo fue más de control que de castigo. Suiza tuvo la pelota, buscó amplitud y encontró en Granit Xhaka el eje para ordenar cada avance, aunque Bosnia resistió con bloque bajo y apostó por la experiencia de Edin Džeko para sostener algún contragolpe. La selección balcánica había sobrevivido al dominio suizo, pero el partido cambió por completo en el tramo final.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-corea-del-sur-horario-donde-ver-y-que-necesita-el-tri-para-clasificar-a-16avos-del-mundial-2026-CB21469847

El nombre de la noche fue Johan Manzambi. El atacante ingresó de cambio y apenas tres minutos después apareció para abrir el marcador al 74’, cuando Suiza ya empujaba con más decisión. Su entrada no sólo rompió el cero: también desordenó a una Bosnia que perdió solidez, piernas y claridad justo cuando el encuentro pedía máxima concentración.

La expulsión de Tarik Muharemovic al 80’ terminó por inclinar el campo. Con un hombre más, Suiza olió sangre y aceleró. Rubén Vargas firmó el 2-0 al 84’ y Manzambi volvió a aparecer al 89’ para colocar el 3-0, cerrar su doblete y transformar la presión suiza en una ventaja contundente. Bosnia respondió tarde, con el descuento de Ermin Mahmic en el agregado, pero ya no había partido.

Todavía faltaba la firma del capitán. Xhaka, desde el punto penal al 90+7’, selló el 4-1 y redondeó una victoria que puede pesar mucho en la pelea por los dieciseisavos de final. Con este resultado, Suiza llegó a cuatro puntos, tomó el liderato provisional del Grupo B y quedó a un empate de encaminar su clasificación ante Canadá. Bosnia, en cambio, se quedó con una unidad y jugará contra Qatar con margen mínimo.

La Nati no necesitó un partido perfecto, pero sí encontró respuestas en el momento exacto. Y en un Mundial largo, con 48 selecciones y boletos caros de asegurar, ganar así también manda mensaje: Suiza tiene banca, carácter y gol.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Inglewood

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Duras declaraciones de Trump

Duras declaraciones de Trump
true

¿Dónde está Rocha Moya?
La Presidenta señaló que ya le ha hecho saber a Trump que en México se combate al crimen y hay soberanía.

Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum
FGJEM vinculó a proceso a Francisco Iván ‘N’ por el feminicidio de Miriam ‘N’, estudiante de la UAEMéx, ocurrido en Chimalhuacán tras una discusión en su domicilio.

Vinculan a proceso a Francisco Iván “N” por el feminicidio de Miriam, estudiante de UAEMéx; era su expareja
Los derechohabientes que se registraron en los meses de abril y mayo a la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar del 15 al 21 de junio.

Si te registraste en abril-mayo para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, ya podrás recoger tu tarjeta
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados
Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, habría fallecido tras permanecer hospitalizada durante meses en Mazatlán, Sinaloa. La familia aún no confirma oficialmente la noticia.

Fallece la mamá de Kimberly Loaiza, tras enfrentar crisis de salud durante meses
El encuentro entre Sudáfrica y Chequia tomó distintos ritmos a lo largo del juego.

Sudáfrica rescata empate ante Chequia y aprieta el Grupo A del Mundial 2026