Thibaut Courtois es baja para el México vs Bélgica: el portero del Real Madrid fuera 6 semanas por lesión

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Fútbol
/ 19 marzo 2026
    Thibaut Courtois es baja para el México vs Bélgica: el portero del Real Madrid fuera 6 semanas por lesión
    Thibaut Courtois será baja de Bélgica para el amistoso ante México en Chicago, tras sufrir una lesión muscular que lo alejará seis semanas de las canchas. FOTO: ESPECIAL

Thibaut Courtois no jugará el amistoso entre México y Bélgica del próximo 31 de marzo en Chicago, luego de que se confirmara una lesión muscular que lo mantendrá fuera de actividad cerca de seis semanas

La Selección Mexicana recibió una noticia importante de cara a uno de sus partidos de preparación rumbo al Mundial de 2026. Thibaut Courtois, arquero titular de Bélgica y figura del Real Madrid, estará fuera de las canchas alrededor de seis semanas por una lesión muscular, por lo que no podrá estar en el amistoso ante el Tricolor.

De acuerdo con los reportes publicados este jueves, el guardameta belga sufrió una lesión en el recto femoral del cuádriceps derecho, un problema físico que lo obligará a perderse compromisos clave tanto con su club como con su selección.

La baja se presenta en un momento delicado de la temporada, ya que también compromete su presencia en partidos importantes del Real Madrid dentro de LaLiga y la Champions League.

Con este panorama, Courtois queda descartado para la próxima Fecha FIFA con Bélgica, incluida la prueba amistosa contra México.

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El duelo entre ambas selecciones está programado para el martes 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, uno de los encuentros más llamativos para el equipo mexicano antes de la Copa del Mundo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

La ausencia del portero merengue representa un cambio importante para el combinado belga, que perderá a uno de sus futbolistas de mayor experiencia y jerarquía bajo los tres postes.

En su lugar, Bélgica tendría que recurrir a otra opción en la portería para enfrentar a una Selección mexicana que busca medirse ante rivales de alto nivel en esta etapa final de su preparación mundialista.

Algunos reportes apuntan a que Matz Sels aparece como una de las alternativas para cubrir la vacante.

Para México, el amistoso contra Bélgica sigue siendo una prueba de alto calibre, aunque ya no contará con la presencia de uno de los mejores porteros del futbol europeo.

El Tricolor disputará primero un duelo ante Portugal el 28 de marzo en el Estadio Banorte, antes de medirse con los belgas en territorio estadounidense. Ambos encuentros forman parte de la agenda de preparación del equipo nacional rumbo al arranque del Mundial 2026.

El último antecedente entre México y Bélgica en amistoso internacional dejó un empate 3-3 en 2017, por lo que el partido de Chicago genera alta expectativa.

Sin embargo, la baja de Courtois modifica de forma importante el escenario para los Diablos Rojos, que llegarán sin su máxima figura en el arco.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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