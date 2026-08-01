Liga Femenil BBVA: Norma Palafox le da el triunfo a Juárez sobre Pachuca en la Jornada 1

FC Juárez Femenil comenzó con victoria su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA al imponerse 1-0 a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un encuentro que marcó el inicio de una nueva temporada y del formato renovado de competencia. El único gol de la tarde fue obra de Norma Palafox, quien apareció en la segunda mitad para romper el empate y darle a las Bravas sus primeros tres puntos del certamen. El resultado también permitió al conjunto fronterizo tomar revancha de los antecedentes recientes ante las Tuzas, que habían ganado los dos enfrentamientos previos entre ambas escuadras.

Durante los primeros 45 minutos, el partido se desarrolló con intensidad, pero con pocas oportunidades claras frente a las porterías. Pachuca intentó imponer condiciones mediante la posesión del balón y la movilidad de sus atacantes, mientras que Juárez apostó por mantener orden en defensa y buscar espacios al contragolpe.

La propuesta de las dirigidas por Óscar Fernández logró contener a una ofensiva que llegaba con credenciales importantes. Las Tuzas contaban nuevamente con referentes como Charlyn Corral, quien fue una de las goleadoras más destacadas de la campaña anterior, pero encontraron dificultades para generar peligro constante en la frontera. La diferencia llegó después del descanso. En una de las acciones más importantes del complemento, Norma Palafox aprovechó una oportunidad dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes y desatar la celebración de la afición local. El tanto tuvo un ingrediente especial, ya que la delantera mexicana forma parte del grupo de futbolistas de Juárez con pasado en Pachuca. Junto a ella, Christina Holguín, Giselle Espinoza, Mariana Cadena y Amanda Murillo también vistieron anteriormente los colores del club hidalguense, por lo que el duelo tuvo varios reencuentros sobre la cancha. Además del resultado, el encuentro quedó marcado por las condiciones climáticas que acompañaron la jornada. Las temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados representaron un reto adicional para ambos equipos, obligando a las jugadoras a administrar esfuerzos durante distintos pasajes del partido.

Nuevo formato en la Liga MX Femenil El Apertura 2026 comenzó con una modificación en la estructura de competencia. La Liga MX Femenil implementó una división por grupos con el objetivo de ajustar las cargas de trabajo y facilitar la preparación de las futbolistas ante los compromisos internacionales rumbo al Mundial de 2027. Con esta victoria, FC Juárez inicia el torneo con paso firme y suma confianza para las siguientes jornadas, mientras que Pachuca deberá reaccionar rápidamente para evitar rezagarse en el arranque de la campaña.