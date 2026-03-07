Tigres se queda con el Clásico Regio: Gignac sentencia 1-0 a Rayados en el Volcán

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 7 marzo 2026
    Tigres se queda con el Clásico Regio: Gignac sentencia 1-0 a Rayados en el Volcán
    André-Pierre Gignac apareció en el tiempo agregado para darle a Tigres la victoria 1-0 sobre Rayados de Monterrey en el Clásico Regio disputado en el Estadio Universitario. FOTO: MEXSPORT

La leyenda francesa marcó en tiempo agregado y le dio a los felinos el triunfo sobre Monterrey en el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX

El Estadio Universitario volvió a rugir en el Clásico Regio. Tigres derrotó 1-0 a Rayados de Monterrey en un duelo intenso correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, definido en los minutos finales gracias a la jerarquía de André-Pierre Gignac.

El encuentro fue cerrado durante gran parte del tiempo, con ambos equipos disputando cada balón y generando pocas oportunidades claras frente al arco.

Monterrey intentó imponer condiciones con llegadas de Sergio Canales y centros al área, mientras que Tigres respondió con aproximaciones de Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión

Durante la primera mitad, los felinos presionaron con varios tiros de esquina y remates desde fuera del área, aunque sin lograr vencer la resistencia defensiva de Rayados. Del lado visitante, Stefan Medina y Víctor Guzmán se multiplicaron en la zaga para mantener el empate.

En el complemento el ritmo se mantuvo tenso y con constantes faltas, reflejo de la intensidad característica del Clásico Regio. Tigres tuvo algunas de las oportunidades más claras, incluyendo un disparo de Correa que obligó a intervenir al arquero rival y varios intentos de Brunetta que se fueron desviados.

El partido parecía encaminarse a un empate sin goles hasta que apareció el histórico goleador francés.

Al minuto 90+1, André-Pierre Gignac, quien había ingresado al minuto 80, aprovechó un pase filtrado de Joaquim dentro del área y definió con un potente remate de derecha que se incrustó en la escuadra izquierda, desatando la euforia en el Volcán.

El tanto fue suficiente para sellar la victoria felina en uno de los clásicos más pasionales del futbol mexicano. En los minutos finales, Tigres defendió la ventaja mientras Monterrey buscó reaccionar sin éxito.

Con este resultado, Tigres escala al sexto lugar de la tabla con 16 puntos, mientras que Rayados de Monterrey se queda en la novena posición con 13 unidades tras disputarse la jornada del Clausura 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Monterrey

Personajes


André-Pierre Gignac

Organizaciones


Tigres UANL
Liga MX
Rayados del Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Karina Barrón es acusada de orquestar una denuncia por abuso sexual, utilizando testimonios falsos en contra de Waldo Fernández, con quien contendió en 2024 en las elecciones al Senado.

Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández
La carta de Karina Barrón se publica al mismo tiempo en que se lleva a cabo la audiencia donde se definirá si es vinculada a proceso.

Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal