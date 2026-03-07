Tigres se queda con el Clásico Regio: Gignac sentencia 1-0 a Rayados en el Volcán
La leyenda francesa marcó en tiempo agregado y le dio a los felinos el triunfo sobre Monterrey en el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX
El Estadio Universitario volvió a rugir en el Clásico Regio. Tigres derrotó 1-0 a Rayados de Monterrey en un duelo intenso correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, definido en los minutos finales gracias a la jerarquía de André-Pierre Gignac.
El encuentro fue cerrado durante gran parte del tiempo, con ambos equipos disputando cada balón y generando pocas oportunidades claras frente al arco.
Monterrey intentó imponer condiciones con llegadas de Sergio Canales y centros al área, mientras que Tigres respondió con aproximaciones de Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa.
Durante la primera mitad, los felinos presionaron con varios tiros de esquina y remates desde fuera del área, aunque sin lograr vencer la resistencia defensiva de Rayados. Del lado visitante, Stefan Medina y Víctor Guzmán se multiplicaron en la zaga para mantener el empate.
En el complemento el ritmo se mantuvo tenso y con constantes faltas, reflejo de la intensidad característica del Clásico Regio. Tigres tuvo algunas de las oportunidades más claras, incluyendo un disparo de Correa que obligó a intervenir al arquero rival y varios intentos de Brunetta que se fueron desviados.
El partido parecía encaminarse a un empate sin goles hasta que apareció el histórico goleador francés.
Al minuto 90+1, André-Pierre Gignac, quien había ingresado al minuto 80, aprovechó un pase filtrado de Joaquim dentro del área y definió con un potente remate de derecha que se incrustó en la escuadra izquierda, desatando la euforia en el Volcán.
El tanto fue suficiente para sellar la victoria felina en uno de los clásicos más pasionales del futbol mexicano. En los minutos finales, Tigres defendió la ventaja mientras Monterrey buscó reaccionar sin éxito.
Con este resultado, Tigres escala al sexto lugar de la tabla con 16 puntos, mientras que Rayados de Monterrey se queda en la novena posición con 13 unidades tras disputarse la jornada del Clausura 2026.