Tigres se queda con el Clásico Regio: Gignac sentencia 1-0 a Rayados en el Volcán

El Estadio Universitario volvió a rugir en el Clásico Regio. Tigres derrotó 1-0 a Rayados de Monterrey en un duelo intenso correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, definido en los minutos finales gracias a la jerarquía de André-Pierre Gignac.

El encuentro fue cerrado durante gran parte del tiempo, con ambos equipos disputando cada balón y generando pocas oportunidades claras frente al arco.

Monterrey intentó imponer condiciones con llegadas de Sergio Canales y centros al área, mientras que Tigres respondió con aproximaciones de Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa.

Durante la primera mitad, los felinos presionaron con varios tiros de esquina y remates desde fuera del área, aunque sin lograr vencer la resistencia defensiva de Rayados. Del lado visitante, Stefan Medina y Víctor Guzmán se multiplicaron en la zaga para mantener el empate.

En el complemento el ritmo se mantuvo tenso y con constantes faltas, reflejo de la intensidad característica del Clásico Regio. Tigres tuvo algunas de las oportunidades más claras, incluyendo un disparo de Correa que obligó a intervenir al arquero rival y varios intentos de Brunetta que se fueron desviados.

El partido parecía encaminarse a un empate sin goles hasta que apareció el histórico goleador francés.

Al minuto 90+1, André-Pierre Gignac, quien había ingresado al minuto 80, aprovechó un pase filtrado de Joaquim dentro del área y definió con un potente remate de derecha que se incrustó en la escuadra izquierda, desatando la euforia en el Volcán.