Toluca recibe a Los Angeles FC: así se juega la vuelta de semifinales de CONCACAF

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    Toluca recibe a Los Angeles FC: así se juega la vuelta de semifinales de CONCACAF
    Los Angeles FC llega con ventaja mínima tras imponerse en el primer duelo de la serie. FOTO: MEXSPORT

El equipo mexicano necesita ganar por al menos dos goles para avanzar, mientras que el conjunto de la MLS llega con resultados más estables en sus últimos partidos

El Toluca recibirá a Los Angeles FC este 7 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El encuentro está programado para las 19:30 horas y definirá a uno de los finalistas del certamen.

El equipo mexicano llega con la necesidad de revertir el marcador adverso tras caer 2-1 en el juego de ida disputado el 30 de abril en territorio estadounidense. Ese resultado obliga a los dirigidos por Antonio Mohamed a ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar sin depender de otros criterios.

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El momento deportivo no es el más favorable para Toluca. En sus últimos cinco compromisos, los Diablos Rojos han registrado cuatro derrotas, incluida la más reciente ante Pachuca por 0-1 en actividad de la Liga MX. Antes de eso, también perdieron frente a América (2-1) y Mazatlán FC (4-3). Su único resultado positivo fue un triunfo de 4-1 contra León.

En contraste, el conjunto angelino ha mostrado mayor regularidad en semanas recientes. Los Angeles FC suma dos victorias, dos empates y solo una derrota en sus últimos cinco partidos. En su compromiso más reciente, empató 2-2 frente a San Diego FC, mientras que previamente superó a Minnesota United por 1-0 y consiguió el triunfo clave ante Toluca en la ida. También igualó sin goles ante Colorado Rapids y cayó 4-1 frente a San Jose Earthquakes.

El antecedente entre ambos clubes es reciente y único: el duelo de ida de esta eliminatoria. En ese partido, Los Angeles FC tomó ventaja con un 2-1 que ahora lo coloca en una posición favorable de cara a la vuelta.

Para Toluca, el escenario es claro: necesita imponerse en casa y mejorar su rendimiento reciente si quiere mantenerse con vida en la competencia. Por su parte, el equipo de la MLS buscará sostener la ventaja y aprovechar cualquier espacio para asegurar su pase a la final. El desenlace se conocerá en un estadio que espera una respuesta del conjunto local en un momento decisivo del torneo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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