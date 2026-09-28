Liga MX: así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 10 del Apertura 2026

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX cerró este domingo con cambios en la parte alta de la clasificación y una pelea cada vez más cerrada por los primeros puestos. Toluca conservó el liderato después de empatar 3-3 con Cruz Azul, pero ahora comparte la cima con América, que aprovechó su visita a Necaxa para sumar tres puntos. Los Diablos llegaron a 20 unidades, misma cantidad que las Águilas, aunque el equipo capitalino recortó distancia gracias a su triunfo de 4-2 sobre los Rayos. Henry Martín fue protagonista al marcar tres goles, resultado que permitió al América igualar a Toluca en puntos después de 10 jornadas.

El empate entre Cruz Azul y Toluca también dejó al conjunto cementero en el séptimo lugar, con 16 puntos. El duelo terminó con seis anotaciones y un tanto en los últimos minutos que permitió a La Máquina rescatar la igualada. Quien no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse al primer puesto fue Guadalajara. Chivas cayó 0-2 ante Querétaro en casa y se quedó con 18 unidades, dos por debajo de los líderes. Los Gallos, en cambio, llegaron a 17 puntos y subieron hasta el cuarto lugar, todavía con un partido pendiente.

La Jornada 10 comenzó el viernes con dos encuentros. Atlante derrotó 4-2 a Monterrey en el Estadio Azteca y consiguió su segundo triunfo del campeonato, mientras que Atlas venció 3-2 a Tijuana en el Estadio Caliente. Los rojinegros alcanzaron también los 17 puntos y se colocaron en la sexta posición. El sábado, además del empate entre Cruz Azul y Toluca y la derrota de Chivas, Santos Laguna continuó con su recuperación al vencer 1-0 a Pachuca. Los Guerreros llegaron a 10 unidades y acumularon tres victorias consecutivas. Tigres también sumó tres puntos al imponerse 1-0 a Puebla, resultado que significó apenas su segunda victoria del torneo. Los felinos se mantienen en el puesto 15, con 10 unidades. La actividad dominical comenzó con otro resultado que modificó la zona media: Atlético de San Luis venció 3-2 a Pumas en Ciudad Universitaria. Los potosinos alcanzaron los 12 puntos, mientras que los universitarios permanecieron con la misma cantidad. León, por su parte, derrotó 2-1 a FC Juárez y llegó a 17 puntos, con lo que se mantiene en el quinto sitio. Los Bravos continúan en el fondo de la clasificación con apenas tres unidades.

Así, después de 10 fechas, Toluca y América encabezan la tabla con 20 puntos, seguidos por Guadalajara con 18. Querétaro, León y Atlas aparecen con 17, mientras Cruz Azul marcha séptimo con 16. En la lucha individual por el gol, Salomón Rondón continúa al frente con 10 anotaciones. Henry Martín, Julián Carranza y Óscar Estupiñán suman seis tantos cada uno, mientras Ricardo Marín, Gilberto Mora, Lucas Ocampos y Juninho tienen cinco.

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