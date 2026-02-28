Toluca derrota 2-0 a Chivas en el Nemesio Díez y toma el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX
Con goles tempraneros y control total del partido en el ‘Infierno’, los Diablos Rojos aprovecharon la jornada 8 para superar al Rebaño y colocarse como líderes momentáneos
Toluca consiguió un triunfo clave este sábado al imponerse 2-0 a Chivas de Guadalajara en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que le permite tomar el liderato general de forma momentánea antes de concluir esta fecha del torneo.
El primer tanto del encuentro llegó muy temprano, apenas al 5’, cuando Jesús Gallardo convirtió un penal ante la inquieta defensa rojiblanca para poner al Toluca en ventaja.
El elenco mexiquense continuó presionando y al 16’ Jorge Díaz Price amplió la diferencia con una definición eficaz que sentenció el triunfo en el Infierno.
La victoria de Toluca se construyó sobre una actuación sólida desde el inicio, combinando un orden defensivo que neutralizó el ataque de Chivas con transiciones rápidas al frente.
Los dirigidos por Antonio Mohamed sostuvieron el control del juego pese al intento de reacción del Rebaño, que llegó a este duelo como líder de la tabla con 18 unidades, tres más que Toluca antes de la jornada.
Al concretar este triunfo, Toluca suma 18 puntos, mismos que Chivas, pero queda al frente de la clasificación de forma provisional, con la mira puesta en mantener esa posición hasta que se completen todos los compromisos de la fecha.
Este resultado también representa la segunda derrota consecutiva para Chivas en el Clausura después de su caída previa frente a Cruz Azul, lo que abre una lucha más cerrada por la cima del torneo.
Este triunfo en el “Infierno” no solo fortalece las aspiraciones del bicampeón Toluca en el certamen, sino que además recompone el ánimo tras un inicio de campaña muy competitivo, donde el equipo ha demostrado estabilidad tanto en el ataque como en la zaga.
Con este resultado, los Diablos Rojos se colocan con ventaja momentánea en la pelea por el liderato, y esperan consolidarse en la próxima jornada para seguir como protagonistas del Clausura 2026.