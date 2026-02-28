Toluca derrota 2-0 a Chivas en el Nemesio Díez y toma el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX

Toluca consiguió un triunfo clave este sábado al imponerse 2-0 a Chivas de Guadalajara en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que le permite tomar el liderato general de forma momentánea antes de concluir esta fecha del torneo.

El primer tanto del encuentro llegó muy temprano, apenas al 5’, cuando Jesús Gallardo convirtió un penal ante la inquieta defensa rojiblanca para poner al Toluca en ventaja.

El elenco mexiquense continuó presionando y al 16’ Jorge Díaz Price amplió la diferencia con una definición eficaz que sentenció el triunfo en el Infierno.

La victoria de Toluca se construyó sobre una actuación sólida desde el inicio, combinando un orden defensivo que neutralizó el ataque de Chivas con transiciones rápidas al frente.