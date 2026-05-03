Con golazo de Enner Valencia, Pachuca deja a Toluca contra las cuerdas

Toluca inició con una desventaja su serie de Cuartos de Final del Clausura 2026, luego de perder 0-1 frente a Pachuca este domingo en el Estadio Nemesio Diez, resultado que obliga a los Diablos Rojos a buscar la remontada en la Vuelta. El encuentro se definió desde los primeros minutos. Al minuto ocho, el ecuatoriano Enner Valencia aprovechó un espacio fuera del área y conectó un disparo potente que terminó en el ángulo, marcando el único gol del partido y dando ventaja a los visitantes.

Con este resultado, Toluca perdió su condición de invicto en casa en el torneo, después de haber sumado cinco victorias y tres empates en la fase regular. Además, el equipo presentó modificaciones en su alineación, sin Alexis Vega y con Paulinho comenzando en la banca, debido a la planificación del cuerpo técnico para la Semifinal de Vuelta de la Concachampions ante el LAFC.

Durante el primer tiempo, el conjunto local tuvo dificultades para generar opciones claras y se fue al descanso con la desventaja mínima. En la segunda mitad, el técnico Antonio Mohamed ajustó su esquema al minuto 60 con los ingresos de Paulinho y Nicolás Castro. Con estos cambios, Toluca mejoró en posesión y presencia en el área rival. El equipo logró acercarse con un disparo que fue desviado y terminó estrellándose en el poste. Pachuca también respondió con peligro en el área contraria. Un remate de cabeza estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el balón impactó en el travesaño. Toluca consiguió mandar el balón a las redes en una jugada posterior, cuando Nicolás Castro definió con la pierna izquierda; sin embargo, la acción fue anulada por fuera de lugar de Rossi tras la revisión de la jugada.

En los minutos finales, los locales mantuvieron la presión, pero no encontraron el empate. Con este marcador, Toluca está obligado a ganar por dos goles en el partido de Vuelta, que se disputará el próximo domingo en el Estadio Hidalgo, si quiere avanzar a la siguiente ronda.

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