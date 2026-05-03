Con golazo de Enner Valencia, Pachuca deja a Toluca contra las cuerdas

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Con golazo de Enner Valencia, Pachuca deja a Toluca contra las cuerdas
    Toluca y Pachuca disputan un balón en medio campo durante el duelo de ida en el Estadio Nemesio Diez. FOTO: MEXSPORT

Pachuca se llevó la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 tras vencer 0-1 a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, resultado que rompe el invicto local de los Diablos Rojos

Toluca inició con una desventaja su serie de Cuartos de Final del Clausura 2026, luego de perder 0-1 frente a Pachuca este domingo en el Estadio Nemesio Diez, resultado que obliga a los Diablos Rojos a buscar la remontada en la Vuelta.

El encuentro se definió desde los primeros minutos. Al minuto ocho, el ecuatoriano Enner Valencia aprovechó un espacio fuera del área y conectó un disparo potente que terminó en el ángulo, marcando el único gol del partido y dando ventaja a los visitantes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saraperos-deja-ir-la-serie-en-casa-ante-caliente-de-durango-HC20447312

Con este resultado, Toluca perdió su condición de invicto en casa en el torneo, después de haber sumado cinco victorias y tres empates en la fase regular. Además, el equipo presentó modificaciones en su alineación, sin Alexis Vega y con Paulinho comenzando en la banca, debido a la planificación del cuerpo técnico para la Semifinal de Vuelta de la Concachampions ante el LAFC.

Durante el primer tiempo, el conjunto local tuvo dificultades para generar opciones claras y se fue al descanso con la desventaja mínima.

En la segunda mitad, el técnico Antonio Mohamed ajustó su esquema al minuto 60 con los ingresos de Paulinho y Nicolás Castro. Con estos cambios, Toluca mejoró en posesión y presencia en el área rival. El equipo logró acercarse con un disparo que fue desviado y terminó estrellándose en el poste.

Pachuca también respondió con peligro en el área contraria. Un remate de cabeza estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el balón impactó en el travesaño.

Toluca consiguió mandar el balón a las redes en una jugada posterior, cuando Nicolás Castro definió con la pierna izquierda; sin embargo, la acción fue anulada por fuera de lugar de Rossi tras la revisión de la jugada.

En los minutos finales, los locales mantuvieron la presión, pero no encontraron el empate. Con este marcador, Toluca está obligado a ganar por dos goles en el partido de Vuelta, que se disputará el próximo domingo en el Estadio Hidalgo, si quiere avanzar a la siguiente ronda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Toluca

Organizaciones


Liga MX
Club Pachuca
Toluca FC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Los morenistas señalaron que la Fiscalía General de la República debe definir lo que corresponda.

Morena se deslinda de Rocha Moya tras licencia en Sinaloa
Vinculan a proceso a Jorge Armando ‘N’ por abuso sexual y corrupción de menores en Morelos

Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual
Gutiérrez reiteró que hay 10 exfuncionarios señalados por este derrumbe, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito. FOTO: Cuartoscuro

Sigue la impunidad a 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro, denuncia PAN CDMX
El diputado Rubén Moreira atribuyó la crisis de movilidad a decisiones del Gobierno federal durante un programa de análisis.

Rubén Moreira: México enfrenta crisis de movilidad por falta de planeación
Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico.

Buque de carga cerca de estrecho de Ormuz reporta ser atacado en medio de negociaciones
Esta situación sucedió un día después de que el mandatario Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva contra la nación caribeña.

Presidente cubano se pronuncia en contra de ampliación de sanciones de EU
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril