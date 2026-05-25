Toluca vs Cruz Azul: fecha, horario y sede del Campeón de Campeones 2026

La temporada 2025-2026 del futbol mexicano ya tiene a sus dos protagonistas para el Campeón de Campeones. Cruz Azul consiguió el título del Clausura 2026 tras vencer a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y ahora disputará un nuevo trofeo frente a Toluca, monarca del Apertura 2025. El conjunto celeste logró quedarse con el campeonato luego de remontar el marcador ante los universitarios en una final que se definió en los últimos minutos. El gol del título llegó por conducto de Rodolfo Rotondi, quien aprovechó una de las últimas oportunidades del encuentro para darle a La Máquina su décima estrella en la Liga MX.

Con este resultado, Cruz Azul también aseguró su presencia en el Campeón de Campeones, duelo que reúne a los ganadores de ambos torneos cortos de la temporada. El equipo dirigido por Joel Huiqui buscará sumar otro título en un semestre que ya quedó marcado por el regreso del club a lo más alto del futbol mexicano.

Mientras la afición celeste celebraba el campeonato en la capital del país y en distintas ciudades, el club ya comenzó a enfocarse en el siguiente compromiso oficial. El rival será Toluca, equipo que conquistó el Apertura 2025 y que además llega como el actual poseedor del Campeón de Campeones tras derrotar al América el año pasado. El partido entre Toluca y Cruz Azul se disputará el sábado 25 de julio de 2026 en el Dignity Health Sports Park, inmueble que volverá a recibir este encuentro por décimo año consecutivo. La sede, ubicada en Carson, California y casa del LA Galaxy, se ha convertido en un escenario habitual para este tipo de finales organizadas por la Liga MX en territorio estadounidense. El encuentro está programado para las 18:30 horas, una semana después del arranque del Apertura 2026. Además del trofeo, el duelo servirá para definir al mejor equipo de la temporada futbolística en México.

Toluca llegará con cinco títulos de Campeón de Campeones en su historia, obtenidos en las temporadas 1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25. Cruz Azul, por su parte, buscará levantar este trofeo por cuarta ocasión, luego de haberlo ganado anteriormente en 1968-69, 1973-74 y 2020-21, la más reciente tras vencer a León.

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