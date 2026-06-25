Turquía arruina la fiesta de Estados Unidos y firma triunfo histórico en el Mundial 2026

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    Turquía arruina la fiesta de Estados Unidos y firma triunfo histórico en el Mundial 2026
    Turquía firmó una victoria histórica ante Estados Unidos en su regreso mundialista, aunque quedó eliminada del Mundial 2026. FOTO: EFE

Los turcos ganaron a los anfitriones y le quitaron el invicto en el cierre del Grupo D; Paraguay y Australia empataron 0-0 y también avanzaron

Turquía ya no tenía boleto por pelear, pero sí una deuda con su historia. Después de 24 años sin disputar una Copa del Mundo y tras llegar eliminada a la última jornada del Grupo D, la selección otomana encontró en el Estadio Los Ángeles una despedida con sabor a reivindicación: venció 3-2 a Estados Unidos, le quitó el invicto al anfitrión y evitó que cerrara la Fase de Grupos del Mundial 2026 con paso perfecto.

El partido, que parecía de trámite por el liderato asegurado de los estadounidenses, terminó convertido en una de las noches más emocionantes del sector. Estados Unidos golpeó primero con Trusty, en una acción a balón parado que encendió a la afición local, pero Turquía respondió con orgullo. Arda Güler, una de sus grandes figuras, apareció para empatar tras una transición veloz y, antes del descanso, Kokcu completó la remontada con una jugada colectiva que castigó los espacios del equipo de Mauricio Pochettino.

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El complemento volvió a poner a prueba la fragilidad turca. Berhalter firmó el 2-2 con un disparo potente y Estados Unidos pareció retomar el control emocional del duelo. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, Ayhan apareció al 98’ para empujar el 3-2, después de otra genialidad de Güler, y desató la primera victoria turca en este Mundial.

El resultado no cambió la cima del Grupo D, pero sí modificó el relato: Estados Unidos avanzó como líder, aunque ya no invicto, y Turquía se marchó eliminada con una victoria histórica en su regreso mundialista.

En Santa Clara, Paraguay y Australia completaron la definición del grupo con un 0-0 que les sirvió a ambos. Los Socceroos conservaron el segundo lugar y Paraguay avanzó como uno de los mejores terceros, en un duelo cerrado, de pocas emociones y marcado por la conveniencia del resultado.

De cara a dieciseisavos de final, Estados Unidos ya tiene rival: enfrentará a Bosnia y Herzegovina. Australia espera al segundo lugar del Grupo G, mientras que Paraguay todavía debe conocer su cruce definitivo según el acomodo de los mejores terceros.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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