Turquía arruina la fiesta de Estados Unidos y firma triunfo histórico en el Mundial 2026

Turquía ya no tenía boleto por pelear, pero sí una deuda con su historia. Después de 24 años sin disputar una Copa del Mundo y tras llegar eliminada a la última jornada del Grupo D, la selección otomana encontró en el Estadio Los Ángeles una despedida con sabor a reivindicación: venció 3-2 a Estados Unidos, le quitó el invicto al anfitrión y evitó que cerrara la Fase de Grupos del Mundial 2026 con paso perfecto.

El partido, que parecía de trámite por el liderato asegurado de los estadounidenses, terminó convertido en una de las noches más emocionantes del sector. Estados Unidos golpeó primero con Trusty, en una acción a balón parado que encendió a la afición local, pero Turquía respondió con orgullo. Arda Güler, una de sus grandes figuras, apareció para empatar tras una transición veloz y, antes del descanso, Kokcu completó la remontada con una jugada colectiva que castigó los espacios del equipo de Mauricio Pochettino.