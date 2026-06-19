Estados Unidos golpea sin Pulisic y firma boleto a dieciseisavos

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    Estados Unidos golpea sin Pulisic y firma boleto a dieciseisavos
    Alex Freeman selló el triunfo de Estados Unidos ante Australia con un tiro libre validado por el VAR, en una noche clave para asegurar el pase a dieciseisavos. FOTO: AP

El equipo de Mauricio Pochettino venció 2-0 a Australia en Seattle y aseguró su clasificación dentro del Grupo D

Estados Unidos dio otro golpe de autoridad en el Mundial 2026 y confirmó que su localía no es solo un impulso emocional, sino también una ventaja competitiva. Sin Christian Pulisic, baja por lesión, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino venció 2-0 a Australia en el Estadio de Seattle y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo D.

El triunfo no necesitó una exhibición brillante, pero sí una muestra de madurez. Estados Unidos entendió el partido desde el arranque, presionó en campo rival y encontró premio antes del descanso, cuando una jugada por izquierda terminó en el error de Cameron Burgess, quien desvió el balón hacia su propia portería tras la intervención ofensiva de Folarin Balogun.

Australia, que venía de derrotar 2-0 a Turquía, intentó responder con intensidad, pero nunca logró instalarse con comodidad frente al arco estadounidense. La defensa local sostuvo el orden, Matt Freese transmitió seguridad y el mediocampo manejó los tiempos para evitar que los Socceroos convirtieran el encuentro en un duelo de ida y vuelta.

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Antes del medio tiempo llegó el golpe definitivo. Alex Freeman amplió la ventaja con un tiro libre que primero fue anulado, pero después validado por el VAR, en una acción que terminó por inclinar emocionalmente el partido. Australia reclamó, discutió y buscó reaccionar, aunque el 2-0 dejó a Estados Unidos con el escenario perfecto para administrar el complemento.

La segunda mitad tuvo más empuje australiano que claridad. El conjunto oceánico adelantó líneas, pidió un penalti que no fue concedido y trató de cargar el área con centros, pero Estados Unidos resistió con oficio. La noche incluso dejó una postal inesperada en el tiempo agregado, cuando el árbitro sufrió calambres, aunque pudo terminar el encuentro.

Con este resultado, Estados Unidos llegó a seis puntos y quedó con boleto asegurado a la siguiente ronda, además de firmar victorias consecutivas en una Copa del Mundo, algo que no conseguía desde hace 96 años. Australia, pese a la derrota, se mantiene con opciones de avanzar, aunque deberá cerrar fuerte el Grupo D.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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