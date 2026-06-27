Uruguay e Irak, los peores eliminados del Mundial 2026

Uruguay e Irak cargaron con el cierre más duro de la Fase de Grupos del Mundial 2026. En una primera ronda llena de sorpresas y clasificaciones dramáticas, la Celeste terminó como el peor tercer lugar del torneo, mientras que Irak fue el peor cuarto lugar de toda la competencia. El caso de Uruguay fue de los más llamativos. El equipo sudamericano cerró el Grupo H con dos puntos, producto de dos empates y una derrota, con tres goles a favor, cuatro en contra y diferencia de -1. Aunque ocupó la tercera posición de su sector, sus números no le alcanzaron para entrar entre los ocho mejores terceros rumbo a los 16avos de Final.

La Celeste quedó por debajo de Senegal, Irán, Corea del Sur y Escocia en la tabla de terceros lugares. Así, Uruguay se convirtió en el peor tercero de la Copa del Mundo y quedó eliminado en una fase donde selecciones como Argelia, Ghana, Congo, Ecuador, Suecia, Paraguay y Bosnia sí lograron sobrevivir.

Irak, por su parte, firmó la estadística más golpeada entre los últimos lugares de grupo. Terminó el Grupo I sin puntos, con tres derrotas, un gol a favor, 12 en contra y diferencia de -11, la peor entre todos los cuartos lugares. Ni Haití, Túnez, Jordania, Uzbekistán o Panamá, que también se fueron sin unidades, tuvieron un saldo tan pesado. La lista de eliminados también incluyó a Chequia, Qatar, Turquía, Curazao, Nueva Zelanda y Arabia Saudita, selecciones que quedaron fuera antes de los cruces.

Pero los focos quedaron sobre Uruguay e Irak: uno por quedarse a la orilla desde el tercer puesto y otro por despedirse con la peor diferencia del Mundial 2026. El nuevo formato dejó claro que terminar tercero ya no garantiza nada. Para Uruguay fue castigo; para Irak, una despedida dolorosa.

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