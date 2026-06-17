Madre de Vozinha consigue visa para ver a su hijo jugar el Mundial 2026

La historia que conmovió al Mundial 2026 tendrá un capítulo especial en las tribunas. Ana Candida Evora, madre de Vozinha, portero de Cabo Verde, consiguió la visa para viajar a Estados Unidos y podrá ver en vivo a su hijo disputar la Copa del Mundo. El caso se volvió viral después del debut mundialista de Cabo Verde, cuando Vozinha, de 40 años, reveló entre lágrimas que su madre no había podido acompañarlo por problemas relacionados con el trámite y los costos de la visa. Mientras él se convertía en una de las grandes historias del torneo, ella tuvo que seguir el partido desde casa, en São Vicente.

La situación cambió luego de que autoridades de Estados Unidos intervinieron para agilizar el proceso.

De acuerdo con reportes internacionales, el Departamento de Estado atendió el caso y facilitó los servicios consulares para que Ana Candida Evora pudiera obtener el documento necesario para viajar. Vozinha se ganó los reflectores tras su actuación en el empate 0-0 de Cabo Verde ante España, un resultado histórico para una selección que vive su primera participación en una Copa del Mundo. El arquero fue una de las figuras del encuentro y su historia personal terminó por conectar con aficionados de distintas partes del mundo. Ahora, la madre del guardameta caboverdiano podrá acompañarlo en el duelo ante Uruguay, programado en Miami, donde Cabo Verde buscará seguir escribiendo una de las historias más emotivas del Mundial 2026. Más allá del resultado deportivo, el caso de Vozinha se convirtió en un recordatorio del lado humano de la Copa del Mundo.

Detrás del arquero que detuvo a una potencia como España, también estaba el hijo que solo quería mirar a la tribuna y encontrar a su madre. Para Cabo Verde, el momento tiene un valor doble: el equipo compite por primera vez en un Mundial y uno de sus referentes podrá vivir ese sueño acompañado por la persona que lo vio crecer antes de convertirse en héroe nacional.

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