Vásquez pierde con Genoa, Chávez gana con AZ Alkmaar y Montes marca en Rusia

Fútbol
/ 26 octubre 2025
    Vásquez pierde con Genoa, Chávez gana con AZ Alkmaar y Montes marca en Rusia
    En la última jornada europea, Johan Vásquez y el Genoa cayeron 2-1 ante el Torino en la Serie A, mientras que Mateo Chávez ingresó al final y celebró la goleada 4-1 del AZ Alkmaar sobre el Utrecht en la Eredivisie. FOTO: AP

Los tres defensores mexicanos siguen mostrando su relevancia en Europa, cada uno enfrentando retos y logrando momentos clave con sus equipos

El arranque de temporada ha resultado complicado para Johan Vásquez. Este domingo, el capitán mexicano del Genoa vivió otro partido difícil en la Serie A, luego de que su equipo cayera 2-1 ante el Torino. Morten Thorsby adelantó a los visitantes al minuto 7, pero un autogol de Stefano Sabelli al 63′ igualó el marcador, y Guillermo Maripán cerró la remontada local en el minuto 90.

Con este resultado, el Genoa acumula tres empates y cuatro derrotas en lo que va de la temporada, sin haber logrado su primer triunfo. La presión aumenta jornada tras jornada, y la amenaza de descenso a la Serie B se vuelve cada vez más cercana. Como capitán, Vásquez tiene la responsabilidad de mantener la moral del equipo, aunque los resultados todavía no reflejan su liderazgo.

El equipo genovés ha sufrido por la falta de contundencia ofensiva y errores defensivos en momentos clave. Vásquez ha sido una pieza constante en la zaga, pero los detalles le han costado puntos a su equipo. La agenda que se avecina incluye enfrentamientos complicados ante rivales como la Roma y el Inter, lo que aumenta la dificultad de la misión para el defensor mexicano.

El reto de Vásquez no se limita a lo táctico. Como líder, debe mantener la cohesión del grupo y evitar que el mal momento genere desánimo o pérdida de confianza. El entrenador Patrick Vieira le ha confiado el brazalete de capitán, un reconocimiento a su influencia dentro del vestidor, aunque los resultados siguen siendo determinantes en la Serie A.

La situación de Vásquez también refleja un fenómeno que viven otros futbolistas mexicanos en Europa. En Inglaterra, Raúl Jiménez atraviesa dificultades similares con su club, que apenas se mantiene fuera de la zona de descenso en la Premier League. Ambos jugadores representan a una generación que necesita continuidad en sus equipos para llegar en buen nivel al próximo Mundial.

A pesar de la complicada campaña, Johan Vásquez sigue siendo un referente del futbol mexicano en el extranjero. Su disciplina y compromiso le han permitido consolidarse como uno de los pocos mexicanos con rol protagónico en la Serie A. Ahora, el desafío es claro: levantar al equipo, mantener la categoría y reafirmar su lugar en la selección nacional, mientras convierte la presión en motivación para encaminar una remontada que devuelva la esperanza al Genoa y a la afición genovesa.

MATEO CHÁVEZ Y EL AZ SUMAN NUEVA VICTORIA

El AZ Alkmaar, con el lateral mexicano Mateo Chávez en el banco, se mantuvo en el tercer lugar de la Eredivisie tras vencer 4-1 al Utrecht en la Jornada 10. Chávez ingresó de cambio al minuto 90 por Mees de Wit, quien anotó en el triunfo local. Troy Parrott abrió el marcador al 6’ y firmó doblete al 34’, seguido por Sven Mijnans al 51’. Zechiel descontó para el Utrecht, pero De Wit selló la goleada al 88’. Con 21 puntos, el AZ amenaza con colarse a puestos de Champions League.

CÉSAR MONTES ANOTA CON EL LOKOMOTIV

El defensor mexicano César Montes, quien llegó al Lokomotiv Moscú en septiembre de 2024 desde el Almería, logró su primer gol de la temporada en la Premier League Rusa durante el empate 1-1 ante FC Akron Tolyatti. Montes, titular en la mayoría de los encuentros, conectó un cabezazo preciso tras un córner al minuto 67, asegurando el empate que mantiene al Lokomotiv en la cima con 27 puntos. Este gol se suma a los dos que había anotado en la Russian Cup. Montes sigue siendo clave en defensa y en jugadas ofensivas a balón parado.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

