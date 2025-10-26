Vásquez pierde con Genoa, Chávez gana con AZ Alkmaar y Montes marca en Rusia

El arranque de temporada ha resultado complicado para Johan Vásquez. Este domingo, el capitán mexicano del Genoa vivió otro partido difícil en la Serie A, luego de que su equipo cayera 2-1 ante el Torino. Morten Thorsby adelantó a los visitantes al minuto 7, pero un autogol de Stefano Sabelli al 63′ igualó el marcador, y Guillermo Maripán cerró la remontada local en el minuto 90. Con este resultado, el Genoa acumula tres empates y cuatro derrotas en lo que va de la temporada, sin haber logrado su primer triunfo. La presión aumenta jornada tras jornada, y la amenaza de descenso a la Serie B se vuelve cada vez más cercana. Como capitán, Vásquez tiene la responsabilidad de mantener la moral del equipo, aunque los resultados todavía no reflejan su liderazgo. TE PUEDE INTERESAR: Mbappé y Bellingham dan el triunfo al Real Madrid sobre el Barcelona en LaLiga El equipo genovés ha sufrido por la falta de contundencia ofensiva y errores defensivos en momentos clave. Vásquez ha sido una pieza constante en la zaga, pero los detalles le han costado puntos a su equipo. La agenda que se avecina incluye enfrentamientos complicados ante rivales como la Roma y el Inter, lo que aumenta la dificultad de la misión para el defensor mexicano.

El reto de Vásquez no se limita a lo táctico. Como líder, debe mantener la cohesión del grupo y evitar que el mal momento genere desánimo o pérdida de confianza. El entrenador Patrick Vieira le ha confiado el brazalete de capitán, un reconocimiento a su influencia dentro del vestidor, aunque los resultados siguen siendo determinantes en la Serie A. La situación de Vásquez también refleja un fenómeno que viven otros futbolistas mexicanos en Europa. En Inglaterra, Raúl Jiménez atraviesa dificultades similares con su club, que apenas se mantiene fuera de la zona de descenso en la Premier League. Ambos jugadores representan a una generación que necesita continuidad en sus equipos para llegar en buen nivel al próximo Mundial.

A pesar de la complicada campaña, Johan Vásquez sigue siendo un referente del futbol mexicano en el extranjero. Su disciplina y compromiso le han permitido consolidarse como uno de los pocos mexicanos con rol protagónico en la Serie A. Ahora, el desafío es claro: levantar al equipo, mantener la categoría y reafirmar su lugar en la selección nacional, mientras convierte la presión en motivación para encaminar una remontada que devuelva la esperanza al Genoa y a la afición genovesa. MATEO CHÁVEZ Y EL AZ SUMAN NUEVA VICTORIA El AZ Alkmaar, con el lateral mexicano Mateo Chávez en el banco, se mantuvo en el tercer lugar de la Eredivisie tras vencer 4-1 al Utrecht en la Jornada 10. Chávez ingresó de cambio al minuto 90 por Mees de Wit, quien anotó en el triunfo local. Troy Parrott abrió el marcador al 6’ y firmó doblete al 34’, seguido por Sven Mijnans al 51’. Zechiel descontó para el Utrecht, pero De Wit selló la goleada al 88’. Con 21 puntos, el AZ amenaza con colarse a puestos de Champions League.