Mbappé y Bellingham dan el triunfo al Real Madrid sobre el Barcelona en LaLiga

Los Merengues vencieron 2-1 al Barcelona en el primer Clásico de la temporada, resultado que consolida a los dirigidos por Xabi Alonso como líderes con 27 puntos tras diez jornadas
El Real Madrid se llevó el primer Clásico de España de la temporada al vencer 2-1 al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga. El triunfo permite a los dirigidos por Xabi Alonso afianzarse en el liderato del campeonato con 27 puntos, mientras que los de Hansi Flick se mantienen segundos con 22.
El encuentro inició con ritmo intenso y con llegadas de ambos equipos. El Barcelona intentó controlar la posesión desde los primeros minutos, pero el Madrid aprovechó la velocidad de sus atacantes para generar peligro. El primer tanto llegó a través de Kylian Mbappé, quien definió tras un contragolpe bien ejecutado. El francés, que atraviesa un momento destacado, suma ya 11 goles en la actual temporada de liga y 16 en todas las competencias.
El conjunto blaugrana reaccionó antes del descanso. Fermín López aprovechó un balón suelto en el área para igualar el marcador. Sin embargo, en el complemento, Jude Bellingham marcó el segundo tanto para los locales con un remate cruzado que venció al arquero Wojciech Szczęsny.
El partido no estuvo exento de polémica. El VAR intervino en varias ocasiones: anuló dos goles al Real Madrid por fuera de lugar y revirtió un penalti señalado a favor de los blancos en la primera mitad. Además, Mbappé tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once pasos, pero su disparo fue detenido por Szczęsny, una de las figuras del encuentro.
Con este resultado, el Real Madrid rompe la racha negativa frente al Barcelona, que la temporada pasada ganó los cuatro Clásicos disputados. La última victoria merengue en este duelo había sido en marzo de 2024.
El triunfo refuerza el dominio del equipo de Xabi Alonso en el inicio de la campaña, con nueve victorias y una sola derrota en diez jornadas. Por su parte, el Barcelona deberá recomponer el rumbo si quiere mantenerse cerca en la lucha por el título, ya que el Villarreal, con 20 puntos, se aproxima al segundo lugar.
Más allá del marcador, el encuentro confirmó el impacto de Mbappé en el fútbol español. El delantero no solo lidera la tabla de goleo de LaLiga, sino también la de la UEFA Champions League, donde suma cinco anotaciones. Su rendimiento mantiene al Real Madrid como uno de los equipos más sólidos de Europa en el arranque de la temporada.