Mbappé y Bellingham dan el triunfo al Real Madrid sobre el Barcelona en LaLiga

El Real Madrid se llevó el primer Clásico de España de la temporada al vencer 2-1 al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga. El triunfo permite a los dirigidos por Xabi Alonso afianzarse en el liderato del campeonato con 27 puntos, mientras que los de Hansi Flick se mantienen segundos con 22.

El encuentro inició con ritmo intenso y con llegadas de ambos equipos. El Barcelona intentó controlar la posesión desde los primeros minutos, pero el Madrid aprovechó la velocidad de sus atacantes para generar peligro. El primer tanto llegó a través de Kylian Mbappé, quien definió tras un contragolpe bien ejecutado. El francés, que atraviesa un momento destacado, suma ya 11 goles en la actual temporada de liga y 16 en todas las competencias.

El conjunto blaugrana reaccionó antes del descanso. Fermín López aprovechó un balón suelto en el área para igualar el marcador. Sin embargo, en el complemento, Jude Bellingham marcó el segundo tanto para los locales con un remate cruzado que venció al arquero Wojciech Szczęsny.