VIDEO: Donald Trump no deja el estrado y opaca festejo de España en el Mundial 2026
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El mandatario estadounidense permaneció entre los jugadores durante la premiación, pese a las indicaciones de Rodri y Gianni Infantino para apartarse
Donald Trump quedó en el centro de la polémica durante la premiación de la Final del Mundial 2026. Tras derrotar 1-0 a Argentina en tiempos extra y conquistar su segunda Copa del Mundo, España se preparó para levantar el trofeo, pero el presidente de Estados Unidos de América permaneció en el estrado.
Trump bajó al campo del New York New Jersey Stadium junto a Gianni Infantino para entregar las medallas. Su aparición provocó rechiflas en las tribunas, aunque saludó al público y continuó con el protocolo.
El momento más incómodo llegó después de que ambos entregaron la Copa a Rodri. Mientras España se reunía para iniciar el festejo, Trump siguió junto al capitán pese a las señales para abandonar el escenario.
La transmisión mostró a Infantino acercándose para guiarlo hacia un costado, pero el mandatario permaneció entre los campeones y apareció en el levantamiento del trofeo.
Rodri también pareció invitarlo a desplazarse antes de recibir la Copa, sin obtener una respuesta inmediata. La escena se viralizó en redes sociales, donde aficionados criticaron que un dirigente político invadiera el instante reservado para quienes acababan de coronarse.
No era la primera vez. En julio de 2025, Trump tampoco se retiró del podio durante la celebración del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes. Cole Palmer mostró su desconcierto y Marc Cucurella contó después que el plantel esperaba la salida del presidente para comenzar sus festejos.
España se impuso con gol de Ferran Torres al minuto 106, luego de que Enzo Fernández fuera expulsado cerca del cierre del tiempo regular.
Sin embargo, la imagen de Trump inmóvil junto a Rodri añadió un episodio bochornoso a la ceremonia en Nueva Jersey y robó atención al momento que debía pertenecer exclusivamente a los nuevos campeones del mundo.