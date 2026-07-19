VIDEO: Donald Trump no deja el estrado y opaca festejo de España en el Mundial 2026

Donald Trump quedó en el centro de la polémica durante la premiación de la Final del Mundial 2026. Tras derrotar 1-0 a Argentina en tiempos extra y conquistar su segunda Copa del Mundo, España se preparó para levantar el trofeo, pero el presidente de Estados Unidos de América permaneció en el estrado.

Trump bajó al campo del New York New Jersey Stadium junto a Gianni Infantino para entregar las medallas. Su aparición provocó rechiflas en las tribunas, aunque saludó al público y continuó con el protocolo.

El momento más incómodo llegó después de que ambos entregaron la Copa a Rodri. Mientras España se reunía para iniciar el festejo, Trump siguió junto al capitán pese a las señales para abandonar el escenario.