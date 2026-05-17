Saltillense será voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026; este ha sido su proceso

Hugo Martínez, originario de la capital coahuilense, encontró en el fútbol mucho más que una pasión personal. Egresado de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad por la UNID y actualmente colaborador de VANGUARDIAMX en el área comercial digital, Hugo disfruta trabajar en ambientes dinámicos y en constante contacto con las personas, una característica que terminó acercándolo a una de las experiencias más importantes de su vida, convertirse en voluntario de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En entrevista, nos cuenta cómo ha sido la experiencia hasta hoy y lo que espera vivir en los próximos meses como “Voluntario de la Experiencia de la Afición”.

1. ¿Cómo nació tu interés por participar como voluntario en el Mundial 2026? Surgió después de asistir al Mundial de Clubes en Los Ángeles 2025. Vivirun evento internacional tan grande me hizo entender todo lo que representa el fútbolmás allá de la cancha. Cuando terminó el torneo y vi la invitación para aplicar comovoluntario al Mundial 2026, sentí que era una oportunidad única de no solo verlo comoaficionado, sino formar parte de la historia desde dentro. 2. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria y qué te animó a registrarte? Me enteré a través de un correo que FIFA envió después del Mundial de Clubes. Recuerdo que decía algo como “ahora tú puedes ser el protagonista”, y honestamente esa frase me llamó mucho la atención. Entré por curiosidad al sitio de FIFA Volunteers y decidí registrarme porque pensé que oportunidades así pasan muy pocas veces en la vida, especialmente teniendo un Mundial tan cerca de nosotros en México.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección desde que aplicaste hasta recibir la confirmación? Fue un proceso largo y de mucha paciencia. Comenzó en agosto de 2025, despuésde asistir al Mundial de Clubes en Los Ángeles. Pasaron varios meses sin noticias hasta que, a finales de octubre de 2025, me llegó un correo confirmando que había pasado un primer filtro para asistir a los Team Tryouts en Monterrey el 13 de noviembre. Esa experiencia fue increíble porque desde que llegabas ya sentías el ambiente mundialista: todo estaba ambientado con la imagen oficial del torneo, banderas de países y actividades para convivir con otros aspirantes. Durante los Tryouts tuvimos dinámicas grupales y una entrevista individual de aproximadamente 10 minutos, donde nos hicieron preguntas muy puntuales sobre nuestra personalidad, motivación y trabajo en equipo. Después volvió la espera durante varios meses, que honestamente fue la parte más difícil por la incertidumbre. Finalmente, el 4 de mayo de 2026 recibí la confirmación oficial de que había sido seleccionado como voluntario para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fue un momento de muchísima emoción porque prácticamente habían pasado diez meses desde que llené aquella solicitud inicial.

4. ¿Qué sentiste cuando supiste que habías sido aceptado? Muchísima emoción y también orgullo. Creo que fue uno de esos momentos que realmente se te quedan grabados. Después de tantos meses esperando, recibir esa llamada fue como confirmar que todo había valido la pena. También sentí mucha responsabilidad porque sé que somos muy pocos los seleccionados de Saltillo y eso hace que lo valore todavía más. 5. ¿Qué significa para ti vivir una experiencia mundialista desde este rol? Para mí significa vivir el Mundial desde una perspectiva completamente diferente. Mucha gente sueña con asistir a un partido, pero poder colaborar desde dentro, ayudar a que el evento funcione y convivir con personas de todo el mundo es algo muchísimo más especial. Siento que es una oportunidad de crecimiento humano, cultural y personal que probablemente solo se vive una vez en la vida. 6. ¿Sabes en qué área o actividades te tocará colaborar durante el Mundial? Sí, mi rol será como “Voluntario de la Experiencia de la Afición”. La verdad es un áreaque me emociona muchísimo porque prácticamente eres parte directa de lo que vivenlos aficionados durante el Mundial. Por lo que nos han explicado, nuestra función será ayudar a orientar, apoyar y hacer que las personas que vengan al evento tengan una experiencia positiva e inolvidable. Desde ayudar con información, ubicación, accesos o atención a aficionados, hasta transmitir esa energía y hospitalidad que representa tanto a México como a la sede. Creo que es un rol muy especial porque al final el Mundial no solamente se vive dentro de la cancha; también se vive en el ambiente, en la convivencia y en cómo las personas recuerdan su experiencia. 7. ¿Qué es lo que más te emociona de convivir con personas de otros países y culturas? Conocer diferentes formas de pensar, de vivir el fútbol y de ver el mundo. Creo que el Mundial es de los pocos eventos donde literalmente se junta el planeta entero en un mismo lugar. Poder convivir con personas de distintas culturas y crear amistades o recuerdos con gente que quizá jamás hubiera conocido es algo muy especial.

8. ¿Hay algún partido, selección o momento que sueñes con vivir de cerca? Sí, definitivamente. Siempre me he considerado muy seguidor del Arsenal de la PremierLeague. Así que me ilusiona muchísimo la posibilidad de vivir de cerca partidos de la selección de Suecia y ver a Viktor Gyökeres, que es un jugador al que sigo bastante. También me emociona mucho la idea de conocer o coincidir con Heung-min Son por parte de la selección de Corea del Sur, porque creo que es uno de los jugadores más importantes y admirados actualmente en Asia y el mundo. Pero más allá de un partido específico, sueño con vivir todo el ambiente del Mundial:escuchar los himnos, ver a las aficiones de distintos países conviviendo y sentir esa energía única que solamente un evento así puede generar. 9. ¿Cómo crees que esta experiencia va a ayudarte a crecer personal y profesionalmente? En temas de comunicación, trabajo en equipo y adaptación. Un evento de esta magnitud te obliga a aprender a convivir con muchas personas, resolver situaciones y trabajar bajo presión. Profesionalmente representa una experiencia internacional muy importante que definitivamente deja aprendizaje para toda la vida. 10. ¿De qué manera sientes que llevarás un pedacito de Saltillo contigo durante elMundial? Creo que llevando conmigo la forma en la que somos los saltillenses: gente cálida,trabajadora y que siempre recibe bien a las personas. Aunque el Mundial se juega endiferentes ciudades, muchos vamos a sentir que también hay un pedacito de Saltillopresente ahí. Me emociona pensar que, de alguna manera, esta experiencia también puede hacer que más personas de nuestra ciudad se animen a creer que sí es posible formar parte de proyectos internacionales tan importantes. Porque al final, detrás de cada voluntario hay una familia, amigos y una ciudad apoyando. Ojalá que cuando la gente de Saltillo vea a jóvenes de aquí participando en un Mundial, también sienta que está representada y que el talento y las ganas de nuestra gente pueden llegar muy lejos. 11. ¿Qué le dirías a otros jóvenes saltillenses que quisieran participar en proyectosinternacionales? Que nunca dejen de creer en lo que son capaces de lograr. Muchas veces las oportunidades más grandes comienzan con decisiones muy simples: atreverse a intentarlo, confiar en uno mismo y dar ese primer paso aunque no tengas la certeza de qué va a pasar. Creo que nuestra generación tiene la posibilidad de llegar muy lejos y demostrar que el talento, la pasión y las ganas de crecer pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo. Hoy más que nunca, los sueños ya no tienen fronteras. También les diría que no tengan miedo de salir a buscar experiencias nuevas, porque a veces una oportunidad puede cambiarte la vida por completo. Y estoy seguro de que en Saltillo hay muchísima gente con talento, creatividad y potencial para destacar a nivel internacional; muchas veces lo único que hace falta es creer más en uno mismo y atreverse a dar el primer paso.