Knicks regresan a las Finales NBA tras 27 años y firman histórica racha

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    Knicks regresan a las Finales NBA tras 27 años y firman histórica racha
    La quinteta dirigida por Mike Brown llegó a 11 triunfos consecutivos en estos Playoffs. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El equipo suma 11 victorias consecutivas en estos Playoffs, la mejor marca histórica para una franquicia de la Conferencia Este

Los Knicks de Nueva York están de vuelta en unas Finales de la NBA después de 27 años. El equipo dirigido por Mike Brown aseguró este lunes su pase a la serie por el campeonato tras derrotar 130-93 a los Cavaliers de Cleveland en el cuarto juego de la Final de la Conferencia Este.

La victoria confirmó el dominio que Nueva York mostró durante toda la eliminatoria. Los Knicks cerraron la serie con una barrida de 4-0 y alcanzaron 11 triunfos consecutivos en estos Playoffs, una marca que ya figura entre las más largas en la historia de la liga.

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El cambio en el rumbo del equipo comenzó semanas atrás, cuando estuvieron abajo 2-1 en la serie de Primera Ronda frente a los Atlanta Hawks. Desde entonces, el conjunto neoyorquino no volvió a perder. Después eliminaron también por barrida a los 76ers de Filadelfia y ahora repitieron el resultado ante Cleveland.

La racha de 11 victorias seguidas representa la mejor marca para un equipo de la Conferencia Este en postemporada. En la historia de la NBA, únicamente quedó detrás de las 15 victorias consecutivas logradas por los Warriors de Golden State en 2017 y de las 12 obtenidas por los San Antonio Spurs en 1999. Los Lakers de Los Ángeles también alcanzaron 11 triunfos seguidos en 2001 y 1989.

En tres de esos antecedentes, Warriors, Spurs y Lakers de 2001, los equipos terminaron levantando el campeonato. Ahora, los Knicks intentarán seguir ese mismo camino cuando enfrenten al ganador de la serie entre Thunder de Oklahoma City y Spurs de San Antonio, eliminatoria que permanece empatada 2-2.

La franquicia neoyorquina no disputa unas Finales desde 1999, cuando perdió precisamente frente a los Spurs. Su último campeonato llegó en 1973, apenas tres años después de conquistar el primero de sus dos títulos.

Uno de los nombres con experiencia en ese tipo de escenarios es OG Anunoby, quien formó parte del plantel campeón de los Toronto Raptors en 2019. Aunque una lesión le impidió jugar durante aquella postemporada, ahora tendrá la oportunidad de disputar sus primeras Finales con participación en cancha.

Las Finales de la NBA 2026 comenzarán el próximo 3 de junio, en la sede del representante de la Conferencia Oeste. Mientras tanto, los Knicks llegan al cierre de temporada como el equipo más en forma de la liga y con la posibilidad de terminar una espera de más de cinco décadas sin campeonato.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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