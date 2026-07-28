México vence a Costa Rica en el Premundial Sub-20: ¿qué necesita para clasificar?

La Selección Mexicana Sub-20 dio un paso decisivo en el Premundial de la Concacaf 2026. El Tricolor venció 2-0 a Costa Rica la noche del lunes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, llegó a seis puntos y quedó a un empate de asegurar el liderato del Grupo B y su pase directo a los Cuartos de Final. Hugo Camberos abrió el marcador de penal al minuto 42. El partido se complicó al 51’, cuando el portero Sebastián Liceaga recibió tarjeta roja; sin embargo, México resistió con 10 futbolistas y amplió la ventaja al 59’ mediante un autogol de Emmanuel Brenes. El equipo de Álex Diego encabeza el sector con dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. Guatemala y Costa Rica tienen tres unidades, mientras Antigua y Barbuda permanece sin puntos.

¿QUÉ NECESITA MÉXICO PARA CLASIFICAR? México cerrará la fase de grupos frente a Guatemala este jueves 30 de julio, a las 7:00 de la noche, nuevamente en el Estadio Cuauhtémoc. Una victoria lo llevaría a nueve puntos y un empate también le permitiría terminar primero, pues alcanzaría siete, cifra imposible para sus perseguidores. El formato concede boletos a los dos primeros de cada uno de los tres grupos y a los dos mejores terceros. Para avanzar sin depender de ninguna combinación, el Tricolor necesita sumar ante Guatemala. Si México pierde, Guatemala lo alcanzaría con seis puntos y le arrebataría la cima. Si Costa Rica también vence a Antigua y Barbuda, los tres quedarían igualados y entrarían criterios como diferencia de goles y tantos anotados.

El anfitrión aún podría avanzar como segundo o uno de los mejores terceros, pero dependería de otros marcadores. ¿QUÉ SIGUE PARA EL TRICOLOR SUB-20? Los Cuartos de Final se jugarán el martes 4 y miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc. El rival y horario dependerán de la clasificación definitiva, por lo que acabar en la cima puede ofrecer un cruce más favorable. Los cuatro ganadores avanzarán a Semifinales y clasificarán al Mundial Sub-20 de 2027, en Azerbaiyán y Uzbekistán. Las Semifinales serán el 7 de agosto y la Final, el día 9, ambas en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El torneo entregará el único boleto olímpico de Concacaf para Los Ángeles 2028.