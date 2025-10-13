Grandes Ligas: Andrés Muñoz ya puso su marca en la Postemporada lanzando ‘lumbre’

Con ventaja de dos carreras (3-1), el mexicano Andrés Muñoz subió a la lomita para bajar la cortina en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays.

Con gran temple y determinación, el lanzador mochitense dominó por completo la parte final del encuentro, retirando en orden a la temible tanda de poder de los canadienses. Forzó una rola al cuadro de Vladimir Guerrero Jr., dominó a Addison Barger y, en un interesante duelo entre compatriotas, provocó un elevado de Alejandro Kirk que terminó en el guante de Randy Arozarena.

Con este desempeño, Muñoz se convirtió en el segundo lanzador mexicano en registrar dos salvamentos en una misma Postemporada. El primero lo consiguió el pasado 5 de octubre ante los Tigres de Detroit, durante el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Su segundo rescate llegó este domingo por la noche, uniéndose así a Roberto Osuna, quien logró la hazaña en 2019 con los Astros de Houston.

Hasta el momento, el oriundo de Los Mochis, Sinaloa, mantiene su efectividad intacta en octubre, sin permitir carrera alguna durante seis entradas de labor en esta Postemporada. Los Mariners, por su parte, continúan su búsqueda histórica por obtener el primer título de Serie Mundial en su historia.

Al ser cuestionado por MLB en Español sobre cómo logra mantenerse sin recibir daño, Muñoz fue claro y humilde en su respuesta:

“No pensar en eso, principalmente. Uno se enfoca juego por juego. Va a haber un momento en donde se acaben las entradas sin permitir carrera, pero hay que prepararse día con día para dar lo mejor. Si Dios quiere y nos da la oportunidad de tirar todos los juegos así, pues bienvenido”, comentó entre sonrisas el cerrador de Seattle.

Andrés Clemente Muñoz nació el 16 de enero de 1999 en Los Mochis, Sinaloa, y desde muy joven mostró un talento inusual para lanzar con velocidad y precisión. Firmó con los Padres de San Diego en 2015 como agente libre internacional, y debutó en las Grandes Ligas con dicha organización en 2019, sorprendiendo a propios y extraños al alcanzar rectas de más de 100 millas por hora.

Sin embargo, una lesión en el codo lo obligó a someterse a una cirugía Tommy John en 2020, lo que lo mantuvo fuera por toda esa temporada. A pesar del tropiezo, su carrera tomó un nuevo impulso cuando fue traspasado a los Mariners de Seattle en 2021, equipo con el que consolidó su papel como cerrador principal gracias a su dominio y capacidad para controlar a los bateadores en momentos de máxima presión.

En 2022, Muñoz tuvo una de sus mejores campañas, registrando una efectividad de 2.49 y 96 ponches en 65 entradas, además de establecerse como uno de los relevistas más veloces y consistentes de la Liga Americana. Su trabajo fue clave para que los Mariners volvieran a la Postemporada después de más de dos décadas de ausencia.

Con apenas 26 años, Muñoz ya es considerado uno de los mejores cerradores mexicanos en la historia reciente de MLB, siguiendo la estela de figuras como Roberto Osuna, Joakim Soria y Sergio Romo. Su combinación de potencia, madurez y fe lo han convertido en un referente tanto dentro como fuera del diamante.