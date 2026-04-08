Guía del Masters 2026: Ver en México el torneo de Augusta, horarios y transmisión

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 8 abril 2026
    Guía del Masters 2026: Ver en México el torneo de Augusta, horarios y transmisión
    Rory McIlroy defiende la chaqueta verde en el arranque del Masters 2026, torneo que reúne en Augusta a varias de las máximas figuras del golf mundial. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Golf
The Masters
resultados

Localizaciones


Augusta

Personajes


Rory Mcilroy

Organizaciones


PGA TOUR

El Masters 2026 inicia este jueves 9 de abril en Augusta National, con Rory McIlroy como campeón defensor y Scottie Scheffler como uno de los grandes favoritos

El golf mundial vuelve a poner la mirada en Augusta National, sede fija del Masters y escenario del primer major de la temporada 2026. La edición 90 del torneo arranca este jueves 9 de abril y se extenderá hasta el domingo 12, día en el que se entregará la tradicional chaqueta verde al campeón.

Para la afición de este deporte, se trata de uno de los eventos más esperados del calendario, tanto por su historia como por la calidad del field que reúne cada año.

¿Cómo se disputa el Masters 2026?

El Masters se juega a cuatro rondas y 72 hoyos en Augusta National, un campo par 72. Tras las dos primeras jornadas se realiza el corte, y desde 2020 avanzan a las rondas finales los 50 mejores scores y empates.

https://vanguardia.com.mx/deportes/abandono-de-isaac-del-toro-en-la-vuelta-al-pais-vasco-como-afecta-su-caida-al-equipo-uae-team-emirates-en-la-itzulia-CG19866567

Es decir, jueves y viernes sirven para acomodar la pelea principal, mientras que sábado y domingo definen al campeón.

Eso convierte al cierre del fin de semana en una prueba de resistencia mental y precisión. Augusta no suele perdonar errores: sus greenes veloces, la presión histórica del torneo y la complejidad del recorrido suelen provocar movimientos bruscos en la tabla hasta los últimos hoyos.

¿Cuándo se define el torneo?

La definición está programada para el domingo 12 de abril, con la cuarta ronda desde las 3:00 p.m. tiempo del Centro de México.

Antes, la tercera ronda se jugará el sábado 11 en el mismo horario, mientras que las dos primeras jornadas comenzarán jueves y viernes a la 1:00 p.m. CDMX.

Jugadores a seguir en el Masters 2026

El foco principal está sobre Rory McIlroy, quien llega como campeón defensor después de conquistar el Masters 2025 y completar así el Grand Slam de carrera. El norirlandés buscará algo todavía más grande: repetir la corona en Augusta.

A su lado aparece Scottie Scheffler, actual número uno del mundo, señalado nuevamente como uno de los máximos candidatos a la chaqueta verde.

También destacan nombres como Jon Rahm, campeón en Augusta y figura de LIV Golf; Bryson DeChambeau, otro de los golfistas más mediáticos del field; Xander Schauffele y Ludvig Åberg, dos de los nombres que más expectativa generan rumbo al fin de semana.

Para el público mexicano, también habrá atención sobre Carlos Ortiz, quien aparece dentro del field y saldrá en la primera ronda junto a Max Homa y Naoyuki Kataoka.

¿Dónde ver el Masters 2026 en México?

La cobertura del Masters 2026 para México irá por ESPN y Disney+. El calendario publicado marca así las ventanas principales para el país:

Jueves 9 de abril: Primera ronda, 1:00 p.m.

Viernes 10 de abril: Segunda ronda, 1:00 p.m.

Sábado 11 de abril: Tercera ronda, 3:00 p.m.

Domingo 12 de abril: Cuarta ronda, 3:00 p.m.

Con Augusta listo, McIlroy defendiendo la corona y Scheffler, Rahm y DeChambeau al acecho, el Masters 2026 promete volver a ser una de las grandes citas del deporte mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Golf
The Masters
resultados

Localizaciones


Augusta

Personajes


Rory Mcilroy

Organizaciones


PGA TOUR

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La magia de la 4T

La magia de la 4T
NosotrAs: Lo que el presupuesto no paga, lo sostienen las mujeres

NosotrAs: Lo que el presupuesto no paga, lo sostienen las mujeres
La mujer enfrenta proceso en arraigo domiciliario, mientras sus hijos continúan en prisión preventiva por los hechos ocurridos en 2025

Fiscalía del Edomex pide hasta 140 años de prisión para Carlota, mujer acusada de doble homicidio en Chalco
Sheinbaum analiza explotar gas no convencional en Sabinas-Burro Picachos, Coahuila, clave para la soberanía energética de México.

¿Explotamos el gas no convencional, sí o no?... Sheinbaum analiza extracción en Coahuila; busca alternativas sustentables
El pago bimestral aumenta por cada alumno adicional inscrito y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina: cuánto reciben familias con dos hijos en secundaria y cómo consultar el pago
Aunque el INAPAM no otorga dinero directo, sí puede ayudar a incrementar el monto de la pensión del IMSS.

Cómo usar INAPAM para mejorar tu pensión del IMSS paso a paso
Celebración. Los fans de la película y la moda vieron uno de sus deseos cumplidos con esta sesión.

¡De la ficción a la realidad! ‘Dominan’ Meryl Streep y Anna Wintour la portada de Vogue
Cruz Azul no logró contener los ataques de LAFC y cayó 3-0 en el BMO Stadium.

Concachampions: LAFC golpea a Cruz Azul; América sale con vida de Nashville