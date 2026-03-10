El Medio Maratón 21K Coahuila 2026 será en mayo; esperan 7 mil corredores en Saltillo

La edición 29 del Medio Maratón 21K Coahuila fue presentada oficialmente con la participación de autoridades deportivas, patrocinadores y representantes del comité organizador, quienes dieron a conocer los detalles logísticos, la nueva imagen de la carrera y las metas de participación para este año. Durante el acto estuvieron presentes diversas autoridades y representantes de empresas e instituciones que respaldan el evento, entre ellos Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte; Edgar Omar Puentes, director del Instituto Municipal del Deporte; Pedro Manuel González García, vicepresidente del Patronato 21K; y Roberto Cabello Elizondo, presidente del comité organizador. TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez vuelve a entrenar con el AC Milan tras cirugía de tobillo También asistieron Sergio Molina Rodríguez, director general de Brooks México; Jorge Albert Lozano Trejo, director comercial de la misma firma; Luis Eduardo Alvarado Hinojosa, coordinador de Mercadotecnia de Toyota Saltillo; Rodolfo Luna Watts, rector de la Universidad del Valle de México campus Saltillo; además de representantes del patronato, organismos locales y medios de comunicación.

Durante la presentación se proyectó un video promocional del evento, que recordó la historia del medio maratón y su crecimiento a lo largo de los años como una de las carreras más representativas del norte del país. Posteriormente se revelaron la medalla y la playera oficial que recibirán los participantes en esta edición. El presidente del patronato, Roberto Cabello Elizondo, señaló que la carrera continúa sumando patrocinadores y participantes, lo que ha permitido mantener el evento durante casi tres décadas. “Estamos muy contentos de presentar la imagen de esta edición y de iniciar el camino hacia el 31 de mayo, cuando estaremos listos para celebrar una nueva carrera”, expresó.

La competencia se realizará el 31 de mayo, fecha que fue elegida para evitar coincidir con procesos electorales y otros eventos programados en la región. La salida de las categorías de silla de ruedas y débiles visuales será a las 5:45 horas, mientras que el arranque general está previsto a las 6:00 horas. El recorrido mantendrá su ruta tradicional por varias avenidas del centro y principales vialidades de la ciudad, con salida y meta en el área del Teatro de la Ciudad. Para esta edición se espera la participación de 6,100 corredores en la distancia de 21 kilómetros, además de 900 atletas en la modalidad de relevos, lo que permitiría alcanzar un total cercano a 7 mil participantes.

La bolsa de premiación será cercana a 880 mil pesos, con recompensas para los primeros lugares absolutos, categorías por edad, atletas locales y participantes con discapacidad visual. Las inscripciones comenzaron desde diciembre y actualmente se registran alrededor de 1,800 corredores, aunque los organizadores anticipan un aumento en las próximas semanas tras el anuncio oficial de la carrera. Las autoridades municipales y estatales confirmaron que habrá apoyo en temas de seguridad, vialidad y logística para el desarrollo del evento, que cada año reúne a corredores locales, nacionales y extranjeros. Además del aspecto deportivo, el medio maratón también representa un movimiento importante para la economía local, ya que genera actividad en hoteles, restaurantes y comercios vinculados al deporte y al turismo.

