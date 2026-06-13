F1: Checo Pérez largará 19 en el GP de España; Russell sorprende con la Pole Position

Sergio “Checo” Pérez tendrá una nueva carrera cuesta arriba en la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la Q1 y asegurar un lugar en la parte baja de la parrilla para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde George Russell se quedó con la pole position y Lewis Hamilton partirá desde la segunda posición.

El piloto mexicano de Cadillac no logró encontrar el ritmo necesario durante la clasificación y quedó fuera en el primer corte, en una sesión que volvió a exhibir las dificultades del equipo estadounidense para competir de lleno contra la zona media de la parrilla.

Aunque Checo se quedó cerca de avanzar a la Q2, la mejora de sus rivales en los últimos minutos lo dejó sin margen y lo obligará a buscar una remontada desde el fondo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una pista históricamente complicada para los rebases.