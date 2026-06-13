F1: Checo Pérez largará 19 en el GP de España; Russell sorprende con la Pole Position
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El piloto mexicano volvió a quedar eliminado en la Q1 y arrancará desde la parte baja de la parrilla en un Gran Premio donde Lewis Hamilton y Kimi Antonelli se llevaron el segundo y tercer sitio
Sergio “Checo” Pérez tendrá una nueva carrera cuesta arriba en la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la Q1 y asegurar un lugar en la parte baja de la parrilla para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde George Russell se quedó con la pole position y Lewis Hamilton partirá desde la segunda posición.
El piloto mexicano de Cadillac no logró encontrar el ritmo necesario durante la clasificación y quedó fuera en el primer corte, en una sesión que volvió a exhibir las dificultades del equipo estadounidense para competir de lleno contra la zona media de la parrilla.
Aunque Checo se quedó cerca de avanzar a la Q2, la mejora de sus rivales en los últimos minutos lo dejó sin margen y lo obligará a buscar una remontada desde el fondo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una pista históricamente complicada para los rebases.
La clasificación terminó con dominio de Mercedes, pues George Russell firmó la vuelta más rápida para quedarse con la pole position, mientras que Lewis Hamilton colocó a Ferrari en la primera fila al finalizar segundo.
Kimi Antonelli, líder del campeonato, arrancará tercero, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.
Para Pérez, el Gran Premio de Barcelona representa otra oportunidad para intentar rescatar puntos en una campaña marcada por el reto de consolidar el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.
El mexicano tendrá que apostar por una buena salida, estrategia y ritmo de carrera para avanzar posiciones en un trazado donde la posición de arranque suele tener un peso importante.
La carrera se disputará este domingo en Montmeló, con Checo obligado a remar desde atrás y con la pelea principal enfocada en Russell, Hamilton y Antonelli, quienes buscarán convertir su buena clasificación en un resultado clave dentro del campeonato.