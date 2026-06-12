Isaac del Toro resiste en la montaña, pero cede terreno en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

La jornada, con final en ascenso en Crest-Voland, representó una de las pruebas más exigentes de la competencia. Desde los primeros kilómetros, el pelotón enfrentó una ruta que favoreció los ataques y provocó una constante selección entre los corredores que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

La alta montaña volvió a ser protagonista en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y dejó cambios importantes en la clasificación general tras una sexta etapa marcada por el desgaste, las diferencias entre los favoritos y una victoria trabajada de Maxim Van Gils, corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe.

Con el banderazo inicial, un grupo numeroso logró desprenderse del pelotón y construir una ventaja que fue creciendo conforme avanzaba la ruta. Entre los protagonistas de la escapada destacó el francés Clément Braz Afonso, quien aprovechó la jornada para sumar unidades en la clasificación de la montaña al pasar en primer lugar por varios de los puertos puntuables.

Antes incluso de que comenzara la etapa, la carrera sufrió una baja significativa. El belga Wout van Aert, ganador de la fracción anterior, no se presentó en la salida debido a molestias en un codo. Su ausencia se sumó a una larga lista de abandonos que ha acompañado a la ronda francesa durante la semana.

Para los representantes latinoamericanos fue un día complicado. El mexicano Isaac del Toro y el colombiano Santiago Buitrago comenzaron a perder contacto con los grupos principales desde una fase temprana de la etapa. En el caso de Buitrago, una caída durante el recorrido terminó afectando sus opciones de mantenerse con los corredores más fuertes del día. Aunque pudo continuar, el esfuerzo realizado para reincorporarse terminó reflejándose en el tramo decisivo.

Mientras tanto, la fuga consolidó su ventaja. A poco más de 20 kilómetros de la meta, los escapados mantenían una diferencia superior a los cuatro minutos, suficiente para pensar que el ganador saldría de ese grupo.

La definición llegó en la subida final. Tobias Halland Johannessen y Maxim Van Gils lanzaron una ofensiva que redujo el grupo delantero a los escaladores más resistentes. Más adelante, Pablo Torres logró conectar con los líderes y Luke Tuckwell también entró en la disputa por los puestos de honor.

Sin embargo, fue Van Gils quien encontró el ritmo necesario en los kilómetros finales para cruzar primero la meta y quedarse con el triunfo de etapa. Johannessen finalizó en la segunda posición, mientras que Tuckwell completó el podio.

Detrás de ellos, los aspirantes a la clasificación general intentaron minimizar pérdidas. Isaac del Toro protagonizó un movimiento ofensivo junto a Paul Seixas y Matteo Jorgenson en el último ascenso, aunque las diferencias ya estaban marcadas.

A falta de las últimas jornadas, la montaña comienza a definir el rumbo de la carrera. En cuanto a la representación colombiana, Harold Tejada ocupa el puesto 23 de la clasificación general y Daniel Felipe Martínez se ubica en la posición 27, ambos con la misión de recuperar terreno en el cierre de la competencia.