Refuerzan combate a ordeña de ductos... pero crecen 14% las pérdidas de Pemex

Pese a ser una promesa de campaña del actual Gobierno y que desde el inicio de la Administración de Andrés Manuel López Obrador se insiste en que se combate el huachicol, las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por este delito tuvieron un incremento de 14.4 por ciento sólo el año pasado.

En 2025, la petrolera registró pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos por robo de combustibles, frente a los 20 mil 529 millones del año previo, de acuerdo con un análisis del Observatorio Ciudadano de la Energía, realizado por Francisco Barnés de Castro con base en el propio reporte financiero de la empresa.

En su reporte financiero, presentado el pasado 27 de febrero, Pemex reconoció estas mermas y aceptó que las acciones implementadas para reducir el mercado ilícito de combustibles no han producido mejoras sostenidas en los últimos años, pese a una reducción en la detección de tomas clandestinas.

”Pemex está expuesto a que algunos de sus empleados y otros servidores públicos puedan estar o pueda ser percibido que estén participando en el mercado ilícito de combustibles”, admitió la compañía en el documento.

Los “piquetes” a ductos que ha detectado la petrolera se redujeron de 14 mil 980 a 11 mil 774 de 2023 a 2024, según el reporte de la petrolera; sin embargo, no señala cuántas tomas clandestinas detectó en 2025.

Entre enero y septiembre del año pasado fue cuando se registraron las mayores pérdidas para Pemex por este delito, al sumar 20 mil 246 millones de pesos, un crecimiento de 35 por ciento, de acuerdo con los resultados de la petrolera.

Los restantes 3 mil 245 millones de pesos que perdió Pemex por sustracción ilegal de combustible se dieron en los últimos tres meses de 2025.

Barnés de Castro expuso que, aunado al incremento de volumen en el robo de combustible, un mayor precio de los productos es otra variable que incidió en el incremento de las pérdidas.

Las afectaciones por robo el año pasado son las más elevadas desde 2019, arrojan los registros de la petrolera.

Luis Miguel Labardini, director de la consultora Marcos y Asociados, señaló que el nivel de tomas clandestinas que tiene México es muy elevado y esto se debe principalmente al control que tiene el crimen organizado en ciertas zonas del País.

El incremento en las pérdidas refleja que el volumen del combustible que se roba es más elevado en promedio por cada toma clandestina que se ha detectado.

”No podemos esperar que mejore la situación si no hay una mejora sustancial al Estado de derecho, que persiga y castigue a los responsables”, expuso el especialista.