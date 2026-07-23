Isaac del Toro resiste en los Alpes: queda 17 y sigue tercero en el Tour de Francia

El mexicano Isaac del Toro superó sin pérdidas otra prueba de alta montaña en el Tour de Francia 2026. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG concluyó en el lugar 17 de la etapa 18, pero cruzó la meta junto con los principales aspirantes y conservó el tercer puesto de la clasificación general, a tres jornadas del cierre en París. Del Toro completó en 4 horas, 30 minutos y 56 segundos el recorrido de 185.2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette. Llegó a 4:35 minutos del ganador, Richard Carapaz, dentro del mismo grupo que Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Paul Seixas. Así, ninguno de sus rivales directos pudo recortarle tiempo.

El resultado mantiene al bajacaliforniano en zona de podio. Pogacar encabeza el Tour con 64:35:13; Evenepoel es segundo, a 4:32 minutos, mientras Isaac del Toro ocupa la tercera plaza, a 6:51 del líder. Su margen frente al francés Seixas, cuarto de la competencia, permanece en apenas 20 segundos. Isaac también conserva el maillot blanco como mejor joven del Tour de Francia 2026. A sus 22 años, el mexicano continúa firmando una actuación histórica en su debut y todavía tiene ante sí el reto más delicado: defender el podio en dos llegadas al Alpe d’Huez. Carapaz conquista Orcières-Merlette La victoria fue para el ecuatoriano Richard Carapaz, quien lanzó el ataque definitivo a 3.5 kilómetros de la meta y se impuso en solitario con tiempo de 4:26:21. Mauro Schmid terminó segundo y Matteo Jorgenson fue tercero, ambos a 45 segundos.

El triunfo permitió al corredor del EF Education-EasyPost escalar al décimo lugar de la general. El pelotón enfrentó una jornada con 3,900 metros de desnivel positivo, pero los favoritos controlaron esfuerzos antes del desenlace alpino. La etapa 19 se disputará este viernes entre Gap y Alpe d’Huez, sobre 127.9 kilómetros y 3,500 metros de ascenso acumulado. Será el primer gran examen para Del Toro en la defensa de esos 20 segundos sobre Seixas y de un lugar histórico para el ciclismo mexicano, rumbo hacia París.