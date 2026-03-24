Horarios y detalles para seguir a Donovan Carrillo en el Mundial de Praga 2026

El patinador mexicano Donovan Carrillo será el único representante del país en el Mundial de Patinaje Artístico 2026, que se llevará a cabo del 24 al 29 de marzo en Praga. Su participación llega tras un proceso de preparación enfocado en mejorar su nivel competitivo frente a rivales de alto rendimiento. El originario de Jalisco ha consolidado su presencia en el patinaje artístico internacional en los últimos años, con actuaciones constantes en competencias de la Unión Internacional de Patinaje. En esta ocasión, buscará avanzar posiciones en el campeonato mundial, considerado uno de los eventos más exigentes del calendario.

Carrillo competirá en la prueba individual varonil en dos fases. El programa corto está programado para la madrugada del jueves 26 de marzo a las 04:30 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente, el programa libre se realizará el sábado 28 de marzo a las 05:30 horas. Ambos segmentos definirán su posición final en la clasificación general. Para esta temporada, el mexicano ha trabajado en la reconfiguración de sus rutinas, ahora bajo un esquema de entrenamiento en Toronto, Canadá. Este cambio busca fortalecer aspectos técnicos y de ejecución, claves para mejorar sus puntuaciones en competencias internacionales.

En el programa corto, Carrillo presentará una rutina con música de “Hip Hip Chin Chin”, en diferentes versiones, mientras que para el programa libre utilizará una mezcla que incluye temas como “My Way” y piezas interpretadas por Elvis Presley. Las coreografías fueron desarrolladas con el apoyo de especialistas internacionales, con el objetivo de elevar la complejidad y expresión artística de sus presentaciones. Los momentos más destacados de su participación podrán seguirse a través del canal oficial de la ISU en YouTube, donde se transmitirán segmentos clave de la competencia. En cuanto a su trayectoria reciente, Carrillo viene de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde logró clasificarse a su segunda final olímpica consecutiva y terminó en el lugar 22 con una puntuación total de 219.06. Este resultado se suma a su actuación en Beijing 2022, donde marcó un precedente al convertirse en el primer mexicano en tres décadas en competir en esta disciplina y en avanzar a la final. También ha tenido presencia en torneos como el Campeonato de los Cuatro Continentes y competencias internacionales en Europa y Estados Unidos, donde ha conseguido resultados dentro del grupo medio de competidores. Con este historial, el Mundial en Praga representa una nueva oportunidad para medir su progreso y continuar su desarrollo dentro del patinaje artístico de alto nivel.

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