Hybrid Race SLW 2026 llega a Saltillo: Paseo Villalta recibirá este sábado un reto estilo HYROX

La actividad deportiva tendrá una cita distinta este sábado 3 de octubre con la realización de la Hybrid Race SLW 2026, competencia de formato híbrido que llegará a Paseo Villalta, en Saltillo, para poner a prueba resistencia, fuerza y capacidad cardiovascular de sus participantes. El evento se desarrollará en el estacionamiento subterráneo del complejo comercial, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila. La competencia forma parte de las acciones orientadas a fomentar la activación física, la convivencia y estilos de vida saludables entre la comunidad.

La Hybrid Race aparece además en calendarios especializados como una simulación rumbo a HYROX CDMX en modalidad de parejas, por lo que el concepto seguirá la tendencia de las carreras híbridas: segmentos de carrera combinados con estaciones de trabajo funcional, fuerza y resistencia. Este formato ha ganado terreno porque obliga a los competidores a cambiar constantemente de estímulo. No basta con mantener un buen ritmo corriendo: también se necesita capacidad para ejecutar ejercicios bajo fatiga, administrar esfuerzos y mantener coordinación junto al compañero cuando se disputa bajo modalidad de duplas. Para Saltillo, la prueba representa otra alternativa dentro de un calendario deportivo que durante las últimas semanas ha incluido carreras pedestres, competencias universitarias y actividades fitness.

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Los organizadores han señalado que la Hybrid Race está planteada también como un espacio de convivencia para atletas y familias, más allá del resultado competitivo. La sede será uno de sus principales atractivos. Paseo Villalta, ubicado en el sector norte de Saltillo, es un complejo comercial y de entretenimiento situado sobre el corredor de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza, por lo que esta vez transformará parte de su estacionamiento en un escenario deportivo. A diferencia de una carrera convencional, los asistentes podrán encontrarse mañana con una prueba en la que el cronómetro deberá combinarse con ejercicios funcionales y transiciones constantes. La Hybrid Race SLW 2026 buscará así consolidar en la capital de Coahuila una disciplina que cada vez encuentra mayor presencia entre corredores, usuarios de gimnasio y practicantes de entrenamiento funcional.

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