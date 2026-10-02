Renata Zarazúa se despide del China Open: Aryna Sabalenka la elimina en dos sets

Renata Zarazúa quedó eliminada del China Open 2026 después de caer 6-1 y 6-3 ante Aryna Sabalenka en la ronda de 64, duelo disputado en las canchas duras del National Tennis Center de Beijing. La mexicana, número 94 del ranking WTA, se encontró con una Sabalenka agresiva desde el inicio. La bielorrusa, segunda del mundo, tomó el control del primer set con profundidad desde el fondo y una presión constante sobre el servicio de Zarazúa, que apenas pudo sostener el ritmo durante algunos intercambios.

El primer parcial se resolvió 6-1 y marcó el tono de un encuentro en el que Sabalenka encontró puntos rápidos con su saque y derecha. La europea conectó 36 tiros ganadores y terminó el partido en apenas 62 minutos, estadísticas que reflejaron su dominio sobre la mexicana. Zarazúa mostró mayor resistencia en la segunda manga. La mexicana consiguió alargar varios juegos y encontró mejores devoluciones, pero no logró mantener la regularidad necesaria para abrir una oportunidad real de remontada. Sabalenka volvió a golpear en los momentos clave y selló el 6-3 definitivo. El encuentro significó además el regreso competitivo de Sabalenka después de la final del US Open.

La número dos del mundo conectó 11 aces y avanzó a la tercera ronda en Beijing, mientras Zarazúa cerró una participación en la que previamente había superado a la húngara Anna Bondar por 7-6 y 6-3. La derrota dejó también el historial directo 2-0 a favor de Sabalenka. Su primer enfrentamiento había ocurrido en Brisbane, a finales de 2024, cuando la bielorrusa se impuso por 6-4 y 6-0. Para Zarazúa, el China Open representó otra oportunidad de medirse ante la élite y sumar experiencia dentro de un WTA 1000. Aunque el marcador fue amplio, la mexicana volvió a instalarse en un escenario de máxima exigencia y ahora deberá enfocar el cierre de temporada en sus siguientes compromisos. El certamen de Beijing, uno de los WTA 1000 del calendario, reúne a varias de las principales figuras de la temporada.