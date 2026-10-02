Renata Zarazúa se despide del China Open: Aryna Sabalenka la elimina en dos sets

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Renata Zarazúa se despide del China Open: Aryna Sabalenka la elimina en dos sets
    Renata Zarazúa se despidió del China Open tras ser superada en dos sets por Aryna Sabalenka en la ronda de 64 de Beijing. FOTO: X

La mexicana intentó plantar batalla en Beijing, pero la potencia de la número dos del mundo terminó por marcar diferencias en sets corridos

Renata Zarazúa quedó eliminada del China Open 2026 después de caer 6-1 y 6-3 ante Aryna Sabalenka en la ronda de 64, duelo disputado en las canchas duras del National Tennis Center de Beijing.

La mexicana, número 94 del ranking WTA, se encontró con una Sabalenka agresiva desde el inicio.

La bielorrusa, segunda del mundo, tomó el control del primer set con profundidad desde el fondo y una presión constante sobre el servicio de Zarazúa, que apenas pudo sostener el ritmo durante algunos intercambios.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/series-divisionales-mlb-2026-asi-se-jugaran-los-cruces-rumbo-a-la-serie-mundial-HP23862454

El primer parcial se resolvió 6-1 y marcó el tono de un encuentro en el que Sabalenka encontró puntos rápidos con su saque y derecha.

La europea conectó 36 tiros ganadores y terminó el partido en apenas 62 minutos, estadísticas que reflejaron su dominio sobre la mexicana.

Zarazúa mostró mayor resistencia en la segunda manga. La mexicana consiguió alargar varios juegos y encontró mejores devoluciones, pero no logró mantener la regularidad necesaria para abrir una oportunidad real de remontada. Sabalenka volvió a golpear en los momentos clave y selló el 6-3 definitivo.

El encuentro significó además el regreso competitivo de Sabalenka después de la final del US Open.

La número dos del mundo conectó 11 aces y avanzó a la tercera ronda en Beijing, mientras Zarazúa cerró una participación en la que previamente había superado a la húngara Anna Bondar por 7-6 y 6-3.

La derrota dejó también el historial directo 2-0 a favor de Sabalenka. Su primer enfrentamiento había ocurrido en Brisbane, a finales de 2024, cuando la bielorrusa se impuso por 6-4 y 6-0.

Para Zarazúa, el China Open representó otra oportunidad de medirse ante la élite y sumar experiencia dentro de un WTA 1000.

Aunque el marcador fue amplio, la mexicana volvió a instalarse en un escenario de máxima exigencia y ahora deberá enfocar el cierre de temporada en sus siguientes compromisos.

El certamen de Beijing, uno de los WTA 1000 del calendario, reúne a varias de las principales figuras de la temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abierto De China
Tenis
resultados

Localizaciones


Beijing

Personajes


Renata Zarazúa
Aryna Sabalenka

Organizaciones


WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
AMLO: Aire de esperanza

AMLO: Aire de esperanza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
NosotrAs: Bailando en tacones en una ciudad conservadora

NosotrAs: Bailando en tacones en una ciudad conservadora
La agresión ocurrió en la Escuela Secundaria General número 13, en el ejido La Unión.

Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón
Tras el ataque en una escuela de Torreón, Claudia Sheinbaum anunció un grupo de trabajo para plantear nuevas medidas contra contenidos digitales que promuevan violencia, abuso o acoso.

Sheinbaum lamenta ataque en Torreón; pide a plataformas digitales prohibir en redes sociales contenidos violentos
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Código Fiscal de la Federación protege determinados recursos y bienes frente al embargo fiscal, entre ellos los salarios, las pensiones y parte de los ahorros destinados al retiro.

SAT: estos son los bienes que no puede embargar aunque tengas una deuda fiscal
Yahir quedó eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 y terminó en el sexto lugar.

La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a sus 5 finalistas... ¿Quién abandonó la casa?