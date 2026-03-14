Tadeo Santana, del Club León Saltillo, realizará visorias con C.F. Pachuca

El joven futbolista Tadeo Santana Solís, integrante del Club León Saltillo, tendrá una nueva oportunidad para continuar su desarrollo deportivo al ser convocado a un proceso de visorias con el club hidalguense C.F. Pachuca.

El jugador viajará a la ciudad de Pachuca para presentarse en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, donde participará en una serie de evaluaciones programadas del 23 al 25 de marzo. Durante esos días buscará convencer al cuerpo de visores del club para integrarse a las categorías formativas de los Tuzos.

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Santana Solís se desempeña como extremo y fue invitado a esta etapa luego de ser observado por representantes del equipo durante un primer filtro realizado en Saltillo. En esa fase inicial, visores oficiales del conjunto hidalguense evaluaron a distintos jugadores locales y seleccionaron a algunos prospectos para continuar con el proceso en sus instalaciones.

La convocatoria representa una oportunidad importante para el futbolista del Club León Saltillo, quien ahora tendrá la posibilidad de mostrar sus cualidades dentro de uno de los programas de formación más reconocidos del futbol mexicano. Las visorias forman parte del sistema mediante el cual C.F. Pachuca identifica y desarrolla talento juvenil proveniente de diferentes regiones del país.