Tadeo Santana, del Club León Saltillo, realizará visorias con C.F. Pachuca

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Fútbol
/ 14 marzo 2026
    Tadeo Santana, del Club León Saltillo, realizará visorias con C.F. Pachuca
    El futbolista saltillense participará en pruebas en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El extremo viajará a Pachuca para presentarse del 23 al 25 de marzo en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, donde buscará un lugar en las fuerzas básicas Sub-13

El joven futbolista Tadeo Santana Solís, integrante del Club León Saltillo, tendrá una nueva oportunidad para continuar su desarrollo deportivo al ser convocado a un proceso de visorias con el club hidalguense C.F. Pachuca.

El jugador viajará a la ciudad de Pachuca para presentarse en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, donde participará en una serie de evaluaciones programadas del 23 al 25 de marzo. Durante esos días buscará convencer al cuerpo de visores del club para integrarse a las categorías formativas de los Tuzos.

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Santana Solís se desempeña como extremo y fue invitado a esta etapa luego de ser observado por representantes del equipo durante un primer filtro realizado en Saltillo. En esa fase inicial, visores oficiales del conjunto hidalguense evaluaron a distintos jugadores locales y seleccionaron a algunos prospectos para continuar con el proceso en sus instalaciones.

La convocatoria representa una oportunidad importante para el futbolista del Club León Saltillo, quien ahora tendrá la posibilidad de mostrar sus cualidades dentro de uno de los programas de formación más reconocidos del futbol mexicano. Las visorias forman parte del sistema mediante el cual C.F. Pachuca identifica y desarrolla talento juvenil proveniente de diferentes regiones del país.

Durante las pruebas en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, los participantes realizan entrenamientos, ejercicios técnicos y partidos de observación que permiten a los entrenadores analizar su desempeño en distintas situaciones de juego.

El objetivo para Tadeo será avanzar en el proceso de selección y aspirar a integrarse a la categoría Sub-13 del club hidalguense, donde continuaría su formación dentro de las fuerzas básicas.

El viaje a Pachuca marca así un paso relevante para el joven jugador saltillense, quien buscará aprovechar esta oportunidad para acercarse al futbol profesional y representar a su ciudad dentro de una institución con tradición en el desarrollo de talento juvenil.

Con información de Triunfo Deportivo Coahuila

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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