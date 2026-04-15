Investigan gesto de Jarren Duran a un aficionado; el mexicano de los Red Sox se justifica

El beisbol volvió a demostrar que no solo se juega con el bate y el guante, sino también con la mente y las emociones. Durante la jornada del martes en las Grandes Ligas, Jarren Duran, jardinero de los Boston Red Sox, protagonizó un momento polémico al responder con un gesto obsceno hacia un aficionado en las gradas, luego de recibir un comentario que rebasó cualquier límite. De acuerdo con el propio pelotero, un fanático de los Minnesota Twins le gritó que se suicidara, provocando una reacción inmediata que terminó por encender la controversia dentro y fuera del diamante. El incidente ocurrió en el Target Field, durante la derrota de Boston por 6-0 ante Minnesota, cuando Duran regresaba a la banca tras un out en la quinta entrada. En ese momento, el jugador levantó el brazo e hizo un gesto obsceno con el dedo medio, acción que fue captada por cámaras y rápidamente se viralizó.

Tras lo sucedido, los Minnesota Twins confirmaron que ya investigan el caso. El vicepresidente sénior de comunicaciones y asuntos públicos del equipo, Dustin Morse, aseguró que la organización está tomando el tema con máxima seriedad. “Nos enteramos de la situación anoche y la estamos investigando”, declaró Morse, subrayando que “no hay lugar para ese tipo de conducta en nuestro deporte”. Por su parte, la MLB también confirmó que abrió su propia investigación, como parte del protocolo habitual, revisando tanto la conducta del jugador como la del aficionado antes de definir si existirá alguna sanción. REVELACIONES DE DURAN ‘LO CONDENAN’ Después del encuentro, Duran rompió el silencio y explicó la gravedad de lo que escuchó desde las gradas. “Alguien me acaba de decir que me suicide. Ya estoy acostumbrado”, confesó el jugador, aunque reconoció que no debió reaccionar de esa forma: “No debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me afectan”. El caso tomó mayor relevancia porque Duran ya había revelado públicamente que atravesó episodios de depresión severa e incluso un intento de suicidio, tema que abordó en una serie documental de Netflix estrenada el año pasado. “Sinceramente, es mi culpa por hablar de mi salud mental... de alguna manera me gané a los que me critican”, lamentó el jugador, dejando claro que el dolor de esos comentarios no desaparece. MANAGER LO RESLPADA En el entorno de Boston, el respaldo fue inmediato. El manager de los Red Sox, Alex Cora, aseguró que no vio el momento exacto ni revisó el video, pero destacó que los Twins están colaborando para identificar al responsable. “Ojalá lo encuentren”, dijo Cora, y lanzó una advertencia contundente: si el aficionado es identificado, “probablemente sea el último juego de las Grandes Ligas al que asista esa persona”.

Cora también dejó en claro el apoyo total del equipo hacia su jugador. “Apoyamos a Jarren incondicionalmente”, afirmó el manager. “Su valentía le salvó la vida”, agregó, recordando que hablar de salud mental no debería convertirse en un motivo de ataques. El episodio reavivó el debate sobre el comportamiento en los estadios y los límites que no deben cruzarse. Aunque Duran admitió que su reacción no fue correcta, el caso también dejó expuesto que el respeto debe existir en ambos lados del espectáculo: en el terreno y en las gradas. En un deporte donde la presión ya es enorme, el beisbol vuelve a enfrentar una conversación necesaria: la salud mental no es un tema menor, y ningún aficionado tiene derecho a convertir un estadio en un espacio de violencia verbal.

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