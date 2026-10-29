De Milwaukee a Saltillo: tres ex-Brewers jugaron con Saraperos en 2026 antes del histórico título de MLB

El histórico campeonato de los Brewers de Milwaukee en la Serie Mundial 2026 tiene una conexión especial con los Saraperos de Saltillo. Tres lanzadores que anteriormente defendieron los colores de la franquicia estadounidense formaron parte de la Nave Verde durante la reciente temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), dejando un vínculo entre el equipo coahuilense y los nuevos monarcas de las Grandes Ligas. Se trata de Jorge López, Alex Claudio y Deolis Guerra, tres relevistas con experiencia en MLB que durante 2026 tuvieron actividad oficial con Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero y diferentes parques del circuito mexicano.

Uno de los casos más destacados es el del puertorriqueño Jorge López, quien comenzó su trayectoria profesional en la organización de Milwaukee, después de ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2011. Su debut en Grandes Ligas llegó el 29 de septiembre de 2015 y permaneció vinculado a los Brewers hasta julio de 2018, cuando fue enviado a los Royals de Kansas City. López fue reconocido como el mejor lanzador de Ligas Menores de Milwaukee en 2015, después de registrar marca de 12-5 y efectividad de 2.26 con Biloxi. Posteriormente, en 2022, alcanzó el Juego de Estrellas de MLB, cuando defendía los colores de los Orioles de Baltimore. Durante su paso por Saltillo en 2026, el derecho de Caguas participó en 12 encuentros, todos como relevista, con marca de 0-1, efectividad de 4.09 y 13 ponches en 11 entradas de trabajo.

Otro vínculo importante es el del zurdo Alex Claudio, quien tuvo una participación sobresaliente con Milwaukee entre 2019 y 2020, además de un breve regreso en 2023. Su temporada más recordada llegó en 2019, cuando encabezó todas las Grandes Ligas con 83 apariciones, igualando el récord de la franquicia que Ken Sanders había establecido en 1971. Durante aquella campaña registró efectividad de 4.06 y se convirtió en una de las piezas de mayor actividad dentro del bullpen de los Cerveceros. Con los Saraperos, Claudio disputó 39 encuentros durante 2026, acumulando marca de dos victorias y dos derrotas, efectividad de 3.67 y 24 ponches en 27 entradas lanzadas.

El tercer caso corresponde al venezolano Deolis Guerra, quien perteneció a Milwaukee durante 2019, año en el que realizó una aparición en Grandes Ligas, el 5 de julio frente a los Pirates de Pittsburgh, después de pasar buena parte de la campaña en Triple A. Guerra llegó por primera vez a Saltillo en 2024 y regresó para la campaña 2026, consolidándose como uno de los relevistas de mejor efectividad entre estos tres exjugadores de los Brewers. En su última temporada con la Nave Verde trabajó en 42 encuentros, con registro de 0-3, efectividad de 2.10 y 43 ponches en 34 entradas y un tercio, números que reflejaron su importancia dentro del cuerpo de lanzadores. Entre los tres ex-Brewers acumularon 93 apariciones y 80 ponches con Saraperos durante 2026, una coincidencia que adquiere relevancia después de que Milwaukee conquistara su primera Serie Mundial, tras imponerse 4-1 a los Rays de Tampa Bay.

Aunque ninguno participó en la conquista del campeonato estadounidense, el pasado de López, Claudio y Guerra permite establecer una conexión deportiva entre Saltillo y una de las organizaciones que finalmente alcanzaron la gloria en MLB, confirmando el recorrido internacional de varios peloteros que han vestido el uniforme de la Nave Verde.