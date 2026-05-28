¿Irán podrá jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos? Sigue en espera de visas

Durante una conferencia realizada en Tijuana, el diplomático explicó que el gobierno iraní ya entregó la documentación requerida ante las autoridades estadounidenses, aunque hasta ahora no han recibido una resolución definitiva para garantizar la entrada del equipo al país donde se disputarán sus partidos de la Copa del Mundo.

La incertidumbre sobre el ingreso de la selección de Irán a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 continúa, luego de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, confirmó que todavía no existe una respuesta oficial sobre las visas solicitadas para jugadores y cuerpo técnico.

Pasandideh recordó que, al tratarse de un torneo organizado por varias naciones anfitrionas, existe el compromiso de facilitar la participación de todas las selecciones clasificadas.

“Los países anfitriones tienen la responsabilidad de otorgar las visas para que las selecciones puedan asistir al Mundial y acompañar a sus equipos. Hasta este momento no ha sucedido nada”, comentó.

La selección iraní tiene previsto establecer su base de concentración en Tijuana antes y durante el torneo. De acuerdo con el embajador, el equipo llegará procedente de Turquía y utilizará la ciudad fronteriza como punto estratégico para trasladarse a sus encuentros programados en territorio estadounidense.

Irán jugará dos partidos en Los Ángeles y otro en Seattle dentro de la fase de grupos, por lo que el plan contempla vuelos directos desde Baja California para cada compromiso y el regreso inmediato a México después de los encuentros.

“Cuando tengan partido, la idea es viajar, disputar el juego y regresar nuevamente a Tijuana”, explicó el representante diplomático.

La decisión de instalarse en México ocurre en medio de un escenario internacional marcado por tensiones políticas que han complicado algunos procesos migratorios para ciudadanos iraníes. Sin embargo, Pasandideh insistió en que el deporte debe mantenerse separado de los conflictos internacionales y señaló que la participación de su selección busca transmitir un mensaje distinto.

“Queremos demostrar que el fútbol no es un lugar para la política ni para la guerra, sino un espacio para la paz y la amistad”, expresó.

El embajador también aprovechó su visita para respaldar las condiciones de seguridad de Tijuana, ciudad que recibirá a integrantes de la delegación, medios de comunicación y aficionados iraníes durante la Copa del Mundo.

Desde su perspectiva, la frontera mexicana ofrece las condiciones necesarias para albergar al combinado nacional y convertirse en una sede funcional para su preparación mundialista.