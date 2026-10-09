Isaac del Toro busca hacer historia en Il Lombardia 2026: la gran oportunidad que podría cambiar su carrera

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    Isaac del Toro busca hacer historia en Il Lombardia 2026: la gran oportunidad que podría cambiar su carrera
    Isaac del Toro buscará conquistar su primer Monumento del ciclismo en Il Lombardia 2026, donde enfrentará a los mejores pedalistas del mundo. FOTO: MEXSPORT

Sin Pogačar en la competencia, el mexicano y Brandon McNulty buscarán mantener el dominio del UAE Team Emirates en la clásica italiana

El mexicano Isaac del Toro tendrá una oportunidad histórica este sábado: conquistar su primer Monumento del ciclismo en Il Lombardia 2026, donde aparece entre los favoritos para heredar el trono de Tadej Pogačar.

El corredor de Ensenada, Baja California, encabezará junto con Brandon McNulty al UAE Team Emirates-XRG en la edición 120 de la llamada Clásica de las Hojas Muertas.

Pogačar, ganador de las últimas cinco ediciones, no participará por una caída sufrida durante la Vuelta a España.

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La carrera recorrerá 239 kilómetros de Bérgamo a Como, con nueve ascensos y aproximadamente 4,600 metros de desnivel acumulado.

Las subidas al Madonna del Ghisallo, Civiglio y San Fermo della Battaglia prometen marcar la selección de aspirantes al triunfo.

Del Toro llega con credenciales: suma 12 victorias durante 2026, terminó tercero en el Tour de Francia y conquistó el Gran Premio de Montreal.

Además, conoce la exigencia del recorrido después de ocupar el quinto puesto en su debut en Il Lombardia 2025.

Su último ensayo fue el Gran Piemonte del jueves, donde atacó a 18 kilómetros de la meta y escapó con Finn Fisher-Black.

El pelotón los alcanzó a sólo 1.5 kilómetros del final y Dorian Godon terminó llevándose la victoria.

Sin embargo, existe aún una incógnita sobre su condición física. Antes de esa prueba, el bajacaliforniano admitió molestias en una rodilla después de viajar desde Canadá, aunque su ofensiva mostró que todavía puede competir entre los mejores.

“Brandon (McNulty) está rindiendo a un nivel espectacular”, declaró Del Toro sobre su compañero, reciente campeón mundial.

La estrategia del equipo será conservar varias opciones hasta las subidas decisivas, frente a Remco Evenepoel, Paul Seixas, Tom Pidcock y Giulio Ciccone.

¿A qué hora corre Isaac del Toro?

Il Lombardia arrancará a las 2:45 de la madrugada, y se espera que concluya entre las 8:40 y las 9:20 de la mañana. La transmisión para México está anunciada por ESPN2 y Disney+ Premium.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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