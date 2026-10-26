Jubilados del IMSS pueden recibir dos pensiones en una sola cuenta del Banco del Bienestar: así funciona

Los adultos mayores que reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pueden buscar una forma más sencilla de administrar sus recursos: recibir ambos apoyos mediante una misma cuenta bancaria.

El Banco del Bienestar permite realizar operaciones sin cobrar comisiones por los servicios básicos de sus cuentas, pero es importante distinguir entre la posibilidad de concentrar depósitos y el derecho a recibir dos pensiones, ya que cada prestación tiene sus propios requisitos.

¿CÓMO RECIBIR LA PENSIÓN DEL IMSS EN EL BANCO DEL BIENESTAR?

Los pensionados del IMSS pueden solicitar el depósito de su prestación en una cuenta bancaria propia que permita recibir transferencias interbancarias.

Para ello, deben verificar que su cuenta del Banco del Bienestar esté activa y que los datos bancarios sean correctos. También es importante confirmar con el Seguro Social que la cuenta elegida sea válida para recibir el pago.

La posibilidad de recibir el dinero en una misma institución facilita el control de los ingresos y evita tener que acudir a diferentes bancos para consultar los depósitos.

Sin embargo, antes de cambiar la cuenta registrada, se recomienda confirmar el procedimiento vigente directamente con el IMSS.