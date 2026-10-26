Jubilados del IMSS pueden recibir dos pensiones en una sola cuenta del Banco del Bienestar: así funciona

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    Jubilados del IMSS pueden recibir dos pensiones en una sola cuenta del Banco del Bienestar: así funciona
    Los pensionados pueden solicitar que su pago del IMSS llegue a una cuenta del Banco del Bienestar, siempre que cumplan las condiciones bancarias y los requisitos de cada programa. FOTO: CUARTOSCURO

Los pensionados pueden solicitar que su pago del IMSS llegue a una cuenta del Banco del Bienestar y administrar ambos ingresos desde una misma tarjeta.

Los adultos mayores que reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pueden buscar una forma más sencilla de administrar sus recursos: recibir ambos apoyos mediante una misma cuenta bancaria.

Banco del Bienestar... ¿Se puede abrir cuenta de Nómina? Requisitos y monto mínimo

El Banco del Bienestar permite realizar operaciones sin cobrar comisiones por los servicios básicos de sus cuentas, pero es importante distinguir entre la posibilidad de concentrar depósitos y el derecho a recibir dos pensiones, ya que cada prestación tiene sus propios requisitos.

¿CÓMO RECIBIR LA PENSIÓN DEL IMSS EN EL BANCO DEL BIENESTAR?

Los pensionados del IMSS pueden solicitar el depósito de su prestación en una cuenta bancaria propia que permita recibir transferencias interbancarias.

Para ello, deben verificar que su cuenta del Banco del Bienestar esté activa y que los datos bancarios sean correctos. También es importante confirmar con el Seguro Social que la cuenta elegida sea válida para recibir el pago.

La posibilidad de recibir el dinero en una misma institución facilita el control de los ingresos y evita tener que acudir a diferentes bancos para consultar los depósitos.

Sin embargo, antes de cambiar la cuenta registrada, se recomienda confirmar el procedimiento vigente directamente con el IMSS.

$!El Banco del Bienestar permite realizar operaciones sin cobrar comisiones por los servicios básicos de sus cuentas.
El Banco del Bienestar permite realizar operaciones sin cobrar comisiones por los servicios básicos de sus cuentas. FOTO: CUARTOSCURO

¿SE PUEDEN COBRAR DOS PENSIONES EN UNA MISMA CUENTA?

Sí, una cuenta bancaria puede recibir depósitos correspondientes a distintas prestaciones cuando las reglas de cada programa lo permiten y la cuenta admite las operaciones.

Esto no significa que el Banco del Bienestar otorgue una pensión adicional ni que exista una nueva prestación por vincularse con el IMSS. Se trata de una alternativa para administrar el dinero.

La pensión del Seguro Social depende de las cotizaciones y del régimen aplicable al trabajador, mientras que la Pensión para el Bienestar está sujeta a sus propios criterios de elegibilidad.

Por ello, los interesados deben comprobar que tienen derecho a ambos apoyos y que sus pagos están correctamente registrados.

REQUISITOS PARA CAMBIAR LA CUENTA DE DEPÓSITO DEL IMSS

Antes de iniciar el trámite, conviene preparar la documentación que puede solicitar el Instituto:

- Identificación oficial vigente.

- CURP.

- Número de Seguridad Social (NSS).

- Estado de cuenta o documento bancario con el nombre del titular y la CLABE interbancaria de 18 dígitos.

El nombre registrado en la cuenta debe coincidir con los datos del pensionado ante el IMSS. Los documentos y el procedimiento exactos deben confirmarse con la unidad correspondiente.

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¿QUÉ DEBEN HACER LOS JUBILADOS ANTES DE CAMBIAR DE BANCO?

Una recomendación importante es no cancelar la cuenta anterior hasta confirmar que el depósito de la pensión se realizó correctamente en la nueva cuenta.

También es conveniente consultar los tiempos de actualización de los datos bancarios para evitar retrasos o devoluciones del pago.

Concentrar los ingresos en una sola cuenta puede facilitar la administración del dinero de los adultos mayores, pero la opción debe verificarse con las instituciones involucradas antes de realizar cualquier modificación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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