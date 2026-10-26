Nicki Minaj, ¿la próxima secretaria de Prensa de Donald Trump?
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Un comentario del director de Comunicaciones de la Casa Blanca desató especulaciones sobre la rapera, quien acompañó al presidente a un mitin en Michigan y expresó su respaldo a su gestión
Tal parece que la carrera de la rapera y cantante Nicki Minaj podría dar un giro inesperado, luego de que circulara una publicación que bromeaba sobre su supuesta incorporación al equipo de Donald Trump como secretaria de Prensa.
Minaj es una de las celebridades que ha expresado públicamente su respaldo a algunas de las posturas del republicano. Su cercanía con el mandatario volvió a llamar la atención después de que participara en actividades junto a él.
El rumor tomó fuerza cuando Trump compartió un video de la rapera elogiando su política internacional a bordo del Air Force One. Ante la publicación, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió: “¡Damas y caballeros, creo que quizás hemos encontrado a la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca!”. El comentario fue interpretado como una broma, no como un anuncio oficial.
Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026
¿QUÉ PASÓ CON NICKI MINAJ?
Onika Tanya Maraj, nombre real de la estrella del rap, se ha involucrado cada vez más en temas políticos de Estados Unidos, lo que refleja su respaldo público al mandatario republicano.
Momentos después de que se difundiera el video, la cuenta oficial de la Casa Blanca respondió con un emoji de ojos, lo que avivó las especulaciones. Poco después, el asesor de Trump, Alex Bruesewitz, se sumó a la conversación con el mensaje: “Oigan, Barbz, ¿qué les parece esta idea?”.
El domingo, Minaj acompañó al mandatario estadounidense a bordo del avión presidencial y acudió con él a un mitin en Michigan, donde Trump respaldó al candidato republicano al Senado, Mike Rogers.
POSTURA ABIERTA
Minaj, quien cuenta con una fiel legión de seguidores conocidos como ‘Barbz’, se ha acercado en los últimos años al movimiento conservador estadounidense, hasta declararse la “fan número uno” de Trump.
En el ámbito musical, la rapera se ha mantenido sin lanzar un nuevo álbum de estudio desde ‘Pink Friday 2’, publicado en diciembre de 2023. Además, ha protagonizado una disputa pública con Jay-Z y Roc Nation, a quienes ha señalado por presuntos adeudos millonarios relacionados con su participación en la plataforma de streaming TIDAL. (Con información de TMZ y EFE).