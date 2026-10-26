Nicki Minaj, ¿la próxima secretaria de Prensa de Donald Trump?

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Nicki Minaj, ¿la próxima secretaria de Prensa de Donald Trump?
    Apoyo. La intérprete de ‘Anaconda’ acompañó a Donald Trump en un acto político en Michigan, donde el mandatario respaldó al candidato republicano Mike Rogers. FOTO: X@MinajVault

Un comentario del director de Comunicaciones de la Casa Blanca desató especulaciones sobre la rapera, quien acompañó al presidente a un mitin en Michigan y expresó su respaldo a su gestión

Tal parece que la carrera de la rapera y cantante Nicki Minaj podría dar un giro inesperado, luego de que circulara una publicación que bromeaba sobre su supuesta incorporación al equipo de Donald Trump como secretaria de Prensa.

Minaj es una de las celebridades que ha expresado públicamente su respaldo a algunas de las posturas del republicano. Su cercanía con el mandatario volvió a llamar la atención después de que participara en actividades junto a él.

El rumor tomó fuerza cuando Trump compartió un video de la rapera elogiando su política internacional a bordo del Air Force One. Ante la publicación, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió: “¡Damas y caballeros, creo que quizás hemos encontrado a la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca!”. El comentario fue interpretado como una broma, no como un anuncio oficial.

¿QUÉ PASÓ CON NICKI MINAJ?

Onika Tanya Maraj, nombre real de la estrella del rap, se ha involucrado cada vez más en temas políticos de Estados Unidos, lo que refleja su respaldo público al mandatario republicano.

Momentos después de que se difundiera el video, la cuenta oficial de la Casa Blanca respondió con un emoji de ojos, lo que avivó las especulaciones. Poco después, el asesor de Trump, Alex Bruesewitz, se sumó a la conversación con el mensaje: “Oigan, Barbz, ¿qué les parece esta idea?”.

El domingo, Minaj acompañó al mandatario estadounidense a bordo del avión presidencial y acudió con él a un mitin en Michigan, donde Trump respaldó al candidato republicano al Senado, Mike Rogers.

POSTURA ABIERTA

Minaj, quien cuenta con una fiel legión de seguidores conocidos como ‘Barbz’, se ha acercado en los últimos años al movimiento conservador estadounidense, hasta declararse la “fan número uno” de Trump.

¡Érase una vez y para siempre! Celebra ‘Once Upon a Time’ 15 años de magia

En el ámbito musical, la rapera se ha mantenido sin lanzar un nuevo álbum de estudio desde ‘Pink Friday 2’, publicado en diciembre de 2023. Además, ha protagonizado una disputa pública con Jay-Z y Roc Nation, a quienes ha señalado por presuntos adeudos millonarios relacionados con su participación en la plataforma de streaming TIDAL. (Con información de TMZ y EFE).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Política
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Nicki Minaj

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Superior a los superpoderes

Superior a los superpoderes
Donadores de órganos: un milagro de vida

Donadores de órganos: un milagro de vida
Sheinbaum consideró acertada la separación de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral, pero advirtió que la renuncia no debe frenar las investigaciones por posibles irregularidades.

‘Tomó una buena decisión’... Sheinbaum sobre la renuncia de Guadalupe Taddei al INE; no significa impunidad
Sheinbaum celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de Brasil, donde obtuvo cerca de 51.8% de los votos frente a Flávio Bolsonaro.

‘Ganó el pueblo de Brasil’... Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¡Es hoy! Inicia el registro para nuevos alumnos y alumnas para la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria.

Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026
El cuerpo fue localizado en una vivienda de Paseo de las Cumbres; la identidad y la causa del fallecimiento seguían pendientes de confirmación pericial, sin embargo, medios señalan que se trataría de El Komanche.

El Komanche: Fiscalía de Nuevo León señala posible causa de muerte del streamer

Julián Quiñones cerró la temporada 2025-2026 con 33 goles y cuatro asistencias en 31 partidos con el Al-Qadsiah, mientras que Scarlett Camberos sumó 25 anotaciones y 17 asistencias con el América.

Balón de Oro 2026: Julián Quiñones queda en el puesto 28 y Scarlett Camberos en el 21