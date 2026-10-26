Nicki Minaj, ¿la próxima secretaria de Prensa de Donald Trump?

Tal parece que la carrera de la rapera y cantante Nicki Minaj podría dar un giro inesperado, luego de que circulara una publicación que bromeaba sobre su supuesta incorporación al equipo de Donald Trump como secretaria de Prensa.

Minaj es una de las celebridades que ha expresado públicamente su respaldo a algunas de las posturas del republicano. Su cercanía con el mandatario volvió a llamar la atención después de que participara en actividades junto a él.

El rumor tomó fuerza cuando Trump compartió un video de la rapera elogiando su política internacional a bordo del Air Force One. Ante la publicación, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió: “¡Damas y caballeros, creo que quizás hemos encontrado a la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca!”. El comentario fue interpretado como una broma, no como un anuncio oficial.