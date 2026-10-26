Kim Kardashian y Sarah Paulson alistan su llegada a México con ‘Todo Vale’

Aunque Kim Kardashian y su familia son asiduas a viajar a destinos turísticos de México, será en los próximos días cuando la estrella de televisión llegue a la Ciudad de México, pero esta vez para promocionar la segunda temporada de la serie ‘Todo Vale’, junto a sus compañeras de elenco Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.

La noticia la dio a conocer el propio elenco hace apenas unos días, cuando, a través de un video en Instagram, anunció que visitaría Los Ángeles, Roma, Ciudad de México y Nueva York.

Y en ese orden, la ruta ya está marcada, luego de que precisamente el fin de semana la dueña de SKIMS posara durante el Festival de Cine de Roma, en Italia, junto a su madre y sus compañeras de la serie.