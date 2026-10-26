Kim Kardashian y Sarah Paulson alistan su llegada a México con ‘Todo Vale’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Kim Kardashian y Sarah Paulson alistan su llegada a México con ‘Todo Vale’
    Programa. Kim combina su faceta como empresaria con su participación en la producción televisiva creada por Ryan Murphy. FOTO: AP

Las actrices recorrerán varias ciudades para promover la nueva temporada de la producción de Ryan Murphy, cuyo estreno internacional está previsto para noviembre en Disney+

Aunque Kim Kardashian y su familia son asiduas a viajar a destinos turísticos de México, será en los próximos días cuando la estrella de televisión llegue a la Ciudad de México, pero esta vez para promocionar la segunda temporada de la serie ‘Todo Vale’, junto a sus compañeras de elenco Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.

La noticia la dio a conocer el propio elenco hace apenas unos días, cuando, a través de un video en Instagram, anunció que visitaría Los Ángeles, Roma, Ciudad de México y Nueva York.

Y en ese orden, la ruta ya está marcada, luego de que precisamente el fin de semana la dueña de SKIMS posara durante el Festival de Cine de Roma, en Italia, junto a su madre y sus compañeras de la serie.

¿CUÁNDO SERÁ LA VISITA DE KIM KARDASHIAN Y SARAH PAULSON A MÉXICO?

La llegada de estas celebridades forma parte de la promoción de la serie que protagonizan bajo la dirección de Ryan Murphy, quien también está detrás de ‘American Horror Story’, producción con la que Sarah Paulson se consolidó como un ícono de Hollywood.

Aunque no se ha confirmado la fecha específica, la creadora de contenido Lissett Garduño dio a conocer que el evento es coordinado por Disney+ México, lo que representaría un impulso importante para la serie.

‘Todo Vale’ cuenta la historia de las abogadas del despacho Grant, Ronson & Greene, interpretadas por Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close.

Nicki Minaj, ¿la próxima secretaria de Prensa de Donald Trump?

El estreno de la serie está programado para el próximo 4 de noviembre en Disney+, a nivel internacional. La primera temporada acumuló más de 3.2 millones de reproducciones a nivel mundial durante sus primeros días, convirtiéndose en el mayor estreno de una serie original de Hulu, pese a las críticas negativas que recibió y a su calificación del 6% en Rotten Tomatoes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Series de TV
Streaming

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Kim Kardashian

Organizaciones


Hulu
Disney

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Superior a los superpoderes

Superior a los superpoderes
Donadores de órganos: un milagro de vida

Donadores de órganos: un milagro de vida
Sheinbaum consideró acertada la separación de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral, pero advirtió que la renuncia no debe frenar las investigaciones por posibles irregularidades.

‘Tomó una buena decisión’... Sheinbaum sobre la renuncia de Guadalupe Taddei al INE; no significa impunidad
Sheinbaum celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de Brasil, donde obtuvo cerca de 51.8% de los votos frente a Flávio Bolsonaro.

‘Ganó el pueblo de Brasil’... Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¡Es hoy! Inicia el registro para nuevos alumnos y alumnas para la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria.

Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026
El cuerpo fue localizado en una vivienda de Paseo de las Cumbres; la identidad y la causa del fallecimiento seguían pendientes de confirmación pericial, sin embargo, medios señalan que se trataría de El Komanche.

El Komanche: Fiscalía de Nuevo León señala posible causa de muerte del streamer

Julián Quiñones cerró la temporada 2025-2026 con 33 goles y cuatro asistencias en 31 partidos con el Al-Qadsiah, mientras que Scarlett Camberos sumó 25 anotaciones y 17 asistencias con el América.

Balón de Oro 2026: Julián Quiñones queda en el puesto 28 y Scarlett Camberos en el 21