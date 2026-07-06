Isaac del Toro impulsa a Pogacar al triunfo y se mantiene en el Top 5 del Tour de Francia 2026

El recorrido, disputado este lunes 6 de julio, estuvo marcado por un ritmo intenso desde los primeros kilómetros. Las caídas y los intentos de fuga obligaron al pelotón a mantenerse atento desde la salida en Granollers. Entre los corredores involucrados en incidentes tempranos estuvieron Bruno Armirail, Tobias Foss y Josh Tarling, aunque la competencia continuó sin mayores interrupciones para los aspirantes al título.

Un día después de conseguir la primera victoria mexicana en la edición 2026 del Tour de Francia, Isaac del Toro volvió a ser protagonista, aunque esta vez desde un rol distinto. El ciclista del UAE Team Emirates trabajó para que su compañero Tadej Pogacar conquistara la tercera etapa y asumiera el liderato de la clasificación general tras una jornada de montaña con final en Les Angles.

La aventura de Baudin terminó a menos de diez kilómetros de la meta, cuando los equipos favoritos incrementaron el ritmo para preparar la definición. Fue entonces cuando el UAE Team Emirates tomó el control del pelotón con varios de sus corredores al frente, entre ellos Del Toro, quien se mantuvo siempre cerca de Pogacar.

Con el paso de la etapa, el francés Alex Baudin logró abrir una diferencia importante y se convirtió en el principal protagonista de la escapada del día. Además de sumar puntos en los puertos de montaña, llegó a colocarse de manera virtual como líder de la clasificación general mientras el grupo principal administraba esfuerzos antes del ascenso decisivo.

En la subida final, el mexicano desempeñó una labor fundamental como gregario. Marcó el paso del grupo de favoritos y, ya dentro del último kilómetro, dejó colocado a Pogacar para que el esloveno lanzara el ataque definitivo. El vigente campeón respondió al trabajo de su compañero y cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 4:45:11.

Jonas Vingegaard terminó segundo, apenas dos segundos detrás del vencedor, mientras que Richard Carapaz completó el podio de la etapa. Del Toro cruzó la meta en la novena posición, a cuatro segundos del ganador, suficiente para mantenerse entre los mejores de la clasificación.

La actuación del mexicano tuvo un significado especial dentro del UAE Team Emirates. Apenas un día antes, Pogacar había colaborado para que Del Toro consiguiera la victoria en la segunda etapa. Ahora fue el bajacaliforniano quien devolvió el respaldo al trabajar para que su líder sumara un nuevo triunfo.

El resultado modificó la clasificación general. Pogacar se enfundó el maillot amarillo con un tiempo acumulado de 8:46:55, igualado con Vingegaard, aunque favorecido por los criterios de desempate. Del Toro escaló hasta la cuarta posición de la general, a solo 24 segundos del líder, consolidando un inicio de Tour que lo mantiene entre los nombres más destacados de la competencia.

Al finalizar la jornada, Pogacar reconoció el trabajo colectivo de su equipo y señaló que la estrategia funcionó para alcanzar a la fuga y disputar la victoria. También celebró vestir el maillot amarillo, aunque admitió que aún queda un largo camino por recorrer en una carrera que apenas comienza a mostrar las diferencias entre los principales candidatos al título.

Para Del Toro, la tercera etapa confirmó que su papel en el Tour va más allá del triunfo conseguido el domingo. Además de demostrar que puede competir por resultados importantes, también respondió en una función de apoyo para el líder de su equipo, manteniéndose dentro del Top 10 de la etapa y entre los cuatro mejores de la clasificación general.