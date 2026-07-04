Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia 2026 con un destacado sexto lugar

El ciclismo mexicano vivió este sábado un momento histórico con el debut de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026. El corredor bajacaliforniano de 22 años disputó por primera vez la carrera más importante del calendario internacional y terminó la jornada inaugural ubicado en la sexta posición de la clasificación general, tras una sólida actuación en la contrarreloj por equipos. La primera etapa, de 19.6 kilómetros, tuvo como protagonista al equipo Visma, que registró el mejor tiempo y permitió que el danés Jonas Vingegaard se enfundara el primer maillot amarillo de la edición. El conjunto Ineos finalizó a ocho segundos, mientras que UAE Team Emirates, escuadra del esloveno Tadej Pogacar y de Del Toro, cruzó la meta con una diferencia de 12 segundos respecto al ganador.

La etapa también marcó un cambio en el reglamento del Tour. Por primera vez, una contrarreloj por equipos otorgó tiempos individuales a cada corredor, por lo que la clasificación general reflejó el desempeño de cada ciclista al momento de cruzar la meta.

Gracias a ello, Vingegaard inició como líder con ocho segundos de ventaja sobre el italiano Filippo Ganna, 12 sobre Pogacar, 16 respecto al español Juan Ayuso, 19 sobre el belga Remco Evenepoel y 26 frente a Isaac del Toro, quien se mantuvo junto a Pogacar durante gran parte del recorrido y colaboró en el trabajo del equipo hasta el tramo final del ascenso a Montjuic. Del Toro registró un tiempo de 22 minutos y 6 segundos, quedando a 19 segundos del danés en el cronómetro individual. Más allá de la diferencia, el mexicano dejó una buena impresión en su primera aparición en la ronda francesa y confirmó la confianza que UAE Team Emirates ha depositado en él durante la temporada. Al concluir la etapa, Pogacar destacó públicamente la labor realizada por su compañero mexicano y valoró el esfuerzo colectivo de la escuadra. ”No, no estoy decepcionado por no haberme llevado el maillot amarillo. Estoy contento con la crono, y más aún con haber pasado este día. Siempre se busca la victoria, pero no siempre se puede ganar. Lo hemos hecho bien. Isaac del Toro ha hecho un excelente trabajo, es un compañero genial”, declaró el cuatro veces campeón del Tour.

Para Del Toro, esta participación representa el cumplimiento de un objetivo que comenzó desde sus primeros años en el ciclismo y pone fin a una ausencia de casi tres décadas de representantes mexicanos en la competencia. Mientras tanto, Vingegaard confirmó el buen momento que atraviesa al abrir la carrera con el liderato. El danés llegó al Tour después de conquistar el Giro de Italia, la París-Niza y la Vuelta a Cataluña, resultados que lo colocan entre los principales candidatos al título, aunque la batalla por el maillot amarillo apenas comienza y aún restan varias etapas para definir al campeón.

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